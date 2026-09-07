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करलखा के ग्रामीण पहुंचे नारायणपुर कलेक्ट्रेट, धर्मांतरण की गतिविधियों और जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की

ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में एक व्यक्ति पर कथित रूप से प्रार्थना सभा और धर्मांतरण गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि गांव में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशासन को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए. कलेक्टर नम्रता जैन ने ग्रामीणों को सुझाव दिया कि धर्मांतरण और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामले में वे पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी शिकायत रखें.

दरअसल, जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत करलखा में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर ट्रैक्टरों के जरिए जिला मुख्यालय नारायणपुर पहुंचे. ग्रामीणों के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. गांववालों ने सबसे पहले कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर नम्रता जैन को बताया कि गांव में कथित रूप से बिना पंचायत की अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत करलखा पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और यहां पेसा कानून लागू है. ऐसे में ग्राम सभा और पंचायत की अनुमति के बिना इस प्रकार की गतिविधियां संचालित किया जाना गैरकानूनी है.

नारायणपुर: ग्राम पंचायत करलखा के ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने गांव में कथित धर्मांतरण की गतिविधियों और भूमि पर कब्जे के दो अलग-अलग मामलों को लेकर कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल और तहसीलदार से मुलाकात कर अपनी शिकायत सौंपी. प्रशासनिक अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस अपने गांव लौट.

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कलेक्टर नम्रता जैन से मिलकर की शिकायत

कलेक्टर नम्रता जैन से मिलने के बाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी संदीप कुमार पटेल को लिखित में शिकायत सौंपी. ग्रामीणों ने ज्ञापन में संबंधित व्यक्ति और कथित धर्मांतरण गतिविधियों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की. ग्रामीणों के अनुसार पुलिस प्रशासन ने उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि भविष्य में यदि संबंधित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार की कोई गतिविधि करता है, तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें, ताकि शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.

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6 डिसमिल भूमि पर कथित कब्जे का है आरोप

ग्रामीणों ने दूसरा ज्ञापन भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर सौंपा. ज्ञापन के अनुसार गांव में लगभग 6 डिसमिल भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा किए जाने का आरोप है. ग्रामीणों का कहना है कि मामले को लेकर पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. कलेक्टर नम्रता जैन ने ग्रामीणों को भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामले में तहसीलदार से मिलकर विस्तृत जानकारी देने का सुझाव दिया.

तहसीलदार ने दी ग्रामीणों को जानकारी

बाद में ग्राम पंचायत के ग्रामीण सरपंच एवं उपसरपंच के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार से मामले की जानकारी दी. तहसीलदार ने ग्रामीणों को बताया कि प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया जारी है और संबंधित पक्ष से न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत पूछताछ एवं सुनवाई की जा रही है. तहसीलदार ने यह भी आश्वासन दिया कि मामले की नियमानुसार सुनवाई की जाएगी और यदि जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया में भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी.

जानिए क्या है पेसा कानून

पेसा का फुल फॉर्म [Panchayats provisions (Extension to Scheduled Areas) Act) है. इसे हिंदी में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून भी कहा जाता है. इस कानून को आज से करीब 26 साल पहले 24 दिसंबर, सन् 1996 में कुछ अपवादों एवं संशोधनों के साथ संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था. यह कानून किसी ग्राम सभा को अनुसूचित जनजाति इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने की विशेष शक्ति देता है. मूल रूप से यह एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया कानून है.

छत्तीसगढ़ में लागू है पेसा कानून

छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई, 2022 को पेसा कानून के प्रारूप को मंज़ूरी दी गईी. 8 अगस्त, 2022 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रदेश में लागू हो गया. पेसा कानून के बन जाने से प्रदेश के आदिवासी अपने जल-जंगल-जमीन के बारे में खुद फैसला ले रहे हैं. पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ा. पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के 50 प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय से लिए जाते हैं, इसमें से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होती हैं. गांवों के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारे का भी अधिकार ग्राम सभा के पास होता है.

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