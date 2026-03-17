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100 किमी दूर से सड़क की मांग लेकर आए कनार के ग्रामीण, पिथौरागढ़ में शुरू किया धरना

सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के कनार गांव को जोड़ने के लिए सड़क नहीं है, ग्रामीणों को 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है

PITHORAGARH ROAD DEMAND
कनार के ग्रामीणों ने की सड़क की मांग (Photo Courtesy: Protesting Villagers of Kanar)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 12:40 PM IST

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पिथौरागढ़: सरकार आज भले ही हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लाख दावे करे, लेकिन समय-समय पर इन दावों की पोल खुल ही जाती है. उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के कनार गांव के लिए सड़क सुविधा नहीं है. ग्रामीणों को 16 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचना पड़ता है.

कनार के ग्रामीणों ने की सड़क की मांग: बार-बार मांग के बावजूद कोरे आश्वासन मिलने से नाराज ग्रामीणों ने 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. इसके बाद कलक्ट्रेट स्थित अधिसूचित धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए. ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, अनशन जारी रहेगा. ग्रामीणों ने बताया कि जहां चीन और नेपाल सीमा से लगे अधिकांश गांवों तक सड़क पहुंच चुकी है, वहीं धारचूला विकासखंड का कनार गांव आज भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है.

वन भूमि क्लीयरेंस बना सड़क में बाधा: गांव के लिए सड़क निर्माण में वन भूमि क्लीयरेंस नहीं मिल पाना बाधा बन रहा है. यह गांव सड़क से 16 किलोमीटर दूर है. गांव के लिए जौलजीबी-मुनस्यारी मोटर मार्ग पर स्थित बरम कस्बे से पैदल मार्ग है. ग्रामीण यहीं से गांव के लिए आवागमन करते हैं. गांव तक पहुंचने के लिए ऊबड़-खाबड़ रास्ते से होते हुए जंगल के बीच से गुजरना होता है. इसमें तीन से चार घंटे का समय लग जाता है. कनार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. गांव के बीच में माता भगवती कोकिला माता का मंदिर है. इस मंदिर में हर साल विशाल मेला लगता है. इस मेले में स्थानीय ही नहीं पूरे जिले से लोग पूजा के लिए जाते हैं. उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा 100 किलो वजनी दमुवा इसी कनार गांव में है. विशेष पूजा के अवसर पर यह वाद्य यंत्र दमुवा बजाया जाता है.

बीमार और गर्भवती को सड़क तक पहुंचाना होता है चुनौती: लगभग एक हजार की आबादी वाले कनार गांव में स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है. गांव में यदि कोई बीमार पड़ गया, तो उसे डोली में रखकर बरम पहुंचाना पड़ता है. ग्रामीणों के बताया कि हर माह किसी न किसी बीमार को डोली से बरम पहुंचाना पड़ता है. किसी गर्भवती को प्रसव पीड़ा हुई, तो उसके लिए भी डोली ही सहारा बनती है. कई बार तो डोली उठाने के लिए गांव में लोग नहीं मिल पाते हैं. ग्रामीण मनोज ने कहा कि-

हमारे गांव में समस्याओं का पहाड़ है. 16 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलना बच्चे, बूढ़े या बीमारों के लिए संभव नहीं होता है. गांव में रोजगार नहीं है. खेती किसानी से जुड़े गांव के लोग कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को पढ़ाने के लिए बरम या पिथौरागढ़ नहीं पहुंच सकते हैं. गांव के लिए वन भूमि हस्तांतरण नहीं होने से बाधा पैदा हो रही है. पेड़ कटने के कारण सड़क सुविधा से वंचित रखना ठीक नहीं है.
-मनोज, ग्रामीण, कनार गांव-

ग्रामीण पेड़ लगाने को हैं तैयार: मनोज ने कहा कि यदि सरकार सड़क पहुंचाती है, तो पांच हजार पेड़ों के बदले ग्रामीण 50 हजार या एक लाख पेड़ लगाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी लोग परेशान व खिन्न हैं. यदि आत्मदाह भी करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे. सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची कनार गांव की नीमा देवी ने बताया कि-

डोली में मरीजों और गर्भवतियों को ढोते ढोते हमारे गांव के युवाओं के कंधे छिल चुके हैं. आखिर यह परेशानी हमें कब तक झेलनी पड़ेगी. देश को आजाद हुए सात दशक हो चुके हैं, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने आज तक आजादी नहीं देखी. गांव के लोग सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित सभी सुविधाओं से वंचित हैं.
-नीमा देवी, ग्रामीण, कनार गांव-

इंटर की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है 20 किमी दूर: जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि-

उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल बाद भी गोरीछाल क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. इंटर की पढ़ाई के लिए बच्चों को 20 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है. नेटवर्क भी गांव में ठीक से नहीं करता है. सरकार के दरवाजे खटखटाते हम परेशान हो चुके हैं. थक हारकर अब आंदोलन करने का निर्णय लिया है. जब तक मांग पूरी नहीं होती है, आंदोलन पर डटे रहेंगे.
-महेंद्र सिंह परिहार, जिला पंचायत सदस्य-

6 महीने में 40 मरीजों को डोली में ले जा चुके हैं: पंचायत प्रतिनिधि जगत सिंह परिहार ने बताया कि-

हर सप्ताह मरीजों को बरम तक पहुंचाना नियति बन चुकी है. पिछले छह माह में 30 से 40 बार मरीजों को डोली से पहुंचा चुके हैं.
-जगत सिंह परिहार, पंचायत प्रतिनिधि-

सड़क के नाम पर ठगे जाने का आरोप: जारा जिबली के क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह धामी ने कहा कि-

सड़क के नाम पर ग्रामीणों को बार-बार ठगा गया है. अधिकारियों से लेकर नेताओं तक ज्ञापन देते-देते थक चुके हैं. सीएम ने भी आश्वासन दिया, लेकिन कोरा साबित हुआ. फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं होने की बात कही जाती है.
-रमेश सिंह धामी, क्षेत्र पंचायत सदस्य-

सरकार मना रही अमृतकाल, हम क्या करें: रमेश धामी ने कहा कि सरकार अमृतकाल मना रही है. हमारे लिए कैसा अमृतकाल. बीमार उपचार के अभाव में रास्ते में मर जाते हैं. बच्चे 20 किलोमीटर चलकर स्कूल जा रहे हैं. सड़क नहीं बनी तो आने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा.
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