ETV Bharat / state

100 किमी दूर से सड़क की मांग लेकर आए कनार के ग्रामीण, पिथौरागढ़ में शुरू किया धरना

पिथौरागढ़: सरकार आज भले ही हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लाख दावे करे, लेकिन समय-समय पर इन दावों की पोल खुल ही जाती है. उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के कनार गांव के लिए सड़क सुविधा नहीं है. ग्रामीणों को 16 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचना पड़ता है.

कनार के ग्रामीणों ने की सड़क की मांग: बार-बार मांग के बावजूद कोरे आश्वासन मिलने से नाराज ग्रामीणों ने 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. इसके बाद कलक्ट्रेट स्थित अधिसूचित धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए. ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, अनशन जारी रहेगा. ग्रामीणों ने बताया कि जहां चीन और नेपाल सीमा से लगे अधिकांश गांवों तक सड़क पहुंच चुकी है, वहीं धारचूला विकासखंड का कनार गांव आज भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है.

वन भूमि क्लीयरेंस बना सड़क में बाधा: गांव के लिए सड़क निर्माण में वन भूमि क्लीयरेंस नहीं मिल पाना बाधा बन रहा है. यह गांव सड़क से 16 किलोमीटर दूर है. गांव के लिए जौलजीबी-मुनस्यारी मोटर मार्ग पर स्थित बरम कस्बे से पैदल मार्ग है. ग्रामीण यहीं से गांव के लिए आवागमन करते हैं. गांव तक पहुंचने के लिए ऊबड़-खाबड़ रास्ते से होते हुए जंगल के बीच से गुजरना होता है. इसमें तीन से चार घंटे का समय लग जाता है. कनार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. गांव के बीच में माता भगवती कोकिला माता का मंदिर है. इस मंदिर में हर साल विशाल मेला लगता है. इस मेले में स्थानीय ही नहीं पूरे जिले से लोग पूजा के लिए जाते हैं. उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा 100 किलो वजनी दमुवा इसी कनार गांव में है. विशेष पूजा के अवसर पर यह वाद्य यंत्र दमुवा बजाया जाता है.

बीमार और गर्भवती को सड़क तक पहुंचाना होता है चुनौती: लगभग एक हजार की आबादी वाले कनार गांव में स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है. गांव में यदि कोई बीमार पड़ गया, तो उसे डोली में रखकर बरम पहुंचाना पड़ता है. ग्रामीणों के बताया कि हर माह किसी न किसी बीमार को डोली से बरम पहुंचाना पड़ता है. किसी गर्भवती को प्रसव पीड़ा हुई, तो उसके लिए भी डोली ही सहारा बनती है. कई बार तो डोली उठाने के लिए गांव में लोग नहीं मिल पाते हैं. ग्रामीण मनोज ने कहा कि-