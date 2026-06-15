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झुंझुनू के इस्लामपुर का नाम बदलने का विरोध, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च...पूर्व मंत्री गुढ़ा के सड़क पर लेटते ही हड़कंप

कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन करते गुढ़ा व ग्रामीण ( ETV Bharat Jhunjhunu )