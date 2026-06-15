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झुंझुनू के इस्लामपुर का नाम बदलने का विरोध, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च...पूर्व मंत्री गुढ़ा के सड़क पर लेटते ही हड़कंप

भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रशासन ने मेडिकल टीम और एंबुलेंस लगाई, लेकिन पूर्व मंत्री गुढ़ा ने किया इनकार.

Gudha and villagers protesting in front of the Collectorate.
कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन करते गुढ़ा व ग्रामीण (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 2:34 PM IST

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झुंझुनू: जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने की प्रक्रिया के विरोध में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार को इस्लामपुर से झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रैली में भाग लिया और गांव के नाम परिवर्तन के विरोध में नारे लगाए. ग्रामीणों ने गांव की पुरानी एवं ऐतिहासिक पहचान बनाए रखने की मांग की.

पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बताया कि प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि नाम परिवर्तन के समर्थन में आए दूसरे पक्ष से तथ्यात्मक साक्ष्य मांगे गए हैं. दो दिन में मिलने वाले दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रशासन सभी पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष निर्णय करेगा तथा जनभावनाओं के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया जाएगा.

पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा बोले... (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें:400 साल पुराने इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर करने की चर्चा, विरोध में 15 जून को झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च

सड़क पर लेटे पूर्व मंत्री तो मचा हड़कंप: इससे पहले प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के आगे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अचानक सड़क पर लेट गए. भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रशासन में अफरा तफरी मच गई. प्रशासन ने मौके पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस तैनात की, लेकिन गुढ़ा ने उसमें जाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम कोई बाहरी नहीं हैं, वे हमारे भाई हैं. मालूम हो, ग्रामीणों के एक गुट की मांग पर विधायक राजेंद्र भांबू ने गांव का नाम श्रीरामपुर करने का प्रस्ताव भेजा. वहीं ग्रामीणों का दूसरा गुट इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने की मांग कर रहा है.

पढ़ें: सरकार ने बदला मोहम्मदपुरा का नाम, अब कहलाएगा मोहनपुरा, नोटिफिकेशन किया जारी

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VILLAGERS FOOT MARCH FROM ISLAMPUR
EX MINISTER RAJENDRA SINGH GUDHA
RENAMING THE VILLAGE TO SHRIRAMPUR
PROTEST AT JHUNJHUNU COLLECTORATE
OPPOSITION TO RENAMING ISLAMPUR

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