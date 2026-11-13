चौथे चरण में मतदान कल: पंचायत बदलने से नाराज बाढ़पुरा के ग्रामीण, चुनाव बहिष्कार का ऐलान
डीडवाना-कुचामन जिले के गांव को जिलिया से हटाकर चारणवास पंचायत में किया शामिल. लोगों की मांग-बाढ़पुरा को पुरानी जिलिया पंचायत में रखा जाए.
Published : November 13, 2026 at 7:47 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन उपखंड के बाढ़पुरा गांव में पंचायत बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है. ग्रामीणों ने कहा कि 14 नवंबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा 16 नवंबर को सरपंच एवं पंच के लिए मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे. बाढ़पुरा के लोग अपने गांव को वापस जिलिया पंचायत में शामिल कराना चाहते हैं. उधर, जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने कहा, यदि किसी गांव में मतदान बहिष्कार की जानकारी सामने आती है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी वहां जाकर ग्रामीण से समझाइश करेंगे और मतदान कराने के पूरे प्रयास करेंगे.
बाढ़पुरा निवासी मोहन ने बताया कि ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक की. इसमें साफ किया कि जब तक उनके गांव को वापस जिलिया ग्राम पंचायत में शामिल नहीं किया जाता, तब तक वे मतदान नहीं करेंगे. ग्रामीणों ने 14 नवंबर एवं 16 नवंबर को होने वाली पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया. ग्रामीणों ने अपनी मांग नहीं मानने पर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी मतदान नहीं करने की चेतावनी दी.
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राजनीतिक कारण से बदली पंचायत: ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दिनों पंचायत परिसीमन के दौरान बाढ़पुरा को जिलिया पंचायत से हटाकर चारणवास पंचायत में शामिल कर दिया गया. इस फैसले से लोग नाराज हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले से प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं. गांव को वापस जिलिया पंचायत में शामिल करने की मांग लेकर कई बार आवाज उठा चुके, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों का तर्क है कि भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुगमता को देखते हुए बाढ़पुरा का जिलिया पंचायत में रहना उचित है. ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक कारणों से गांव की पंचायत बदली है, जिससे ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे.
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