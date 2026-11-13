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चौथे चरण में मतदान कल: पंचायत बदलने से नाराज बाढ़पुरा के ग्रामीण, चुनाव बहिष्कार का ऐलान

बाढ़पुरा के ग्रामीण अपने गांव को पुरानी जिलिया पंचायत में रखने की मांग कर रहे ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन उपखंड के बाढ़पुरा गांव में पंचायत बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है. ग्रामीणों ने कहा कि 14 नवंबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा 16 नवंबर को सरपंच एवं पंच के लिए मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे. बाढ़पुरा के लोग अपने गांव को वापस जिलिया पंचायत में शामिल कराना चाहते हैं. उधर, जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने कहा, यदि किसी गांव में मतदान बहिष्कार की जानकारी सामने आती है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी वहां जाकर ग्रामीण से समझाइश करेंगे और मतदान कराने के पूरे प्रयास करेंगे.

बाढ़पुरा निवासी मोहन ने बताया कि ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक की. इसमें साफ किया कि जब तक उनके गांव को वापस जिलिया ग्राम पंचायत में शामिल नहीं किया जाता, तब तक वे मतदान नहीं करेंगे. ग्रामीणों ने 14 नवंबर एवं 16 नवंबर को होने वाली पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया. ग्रामीणों ने अपनी मांग नहीं मानने पर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी मतदान नहीं करने की चेतावनी दी.