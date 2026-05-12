बिहार में भीड़ का तालिबानी फैसला, नाबालिगों की जबरन शादी, आधा सिर मुंडवाया.. परिजन गिरफ्तार
कटिहार में पंचायत का शर्मनाक फरमान सामने आया है. एक किशोर का आधा सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया फिर बच्ची से शादी करा दी.
Published : May 12, 2026 at 9:59 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले से एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां एक किशोर के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की सूचना है. ग्रामीणों द्वारा कानून को हाथ में लेते हुए किशोर और एक अन्य बच्ची के संदर्भ में अनुचित निर्णय लेने का आरोप है. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है.
मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न: घटना जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने किशोर को पकड़कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया. इस दौरान वहाँ उपस्थित भीड़ मूकदर्शक बनी रही और किसी ने भी कानून विरोधी इस कृत्य को रोकने का प्रयास नहीं किया, जो सामाजिक संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है.
कटिहार जिला पुलिस की कार्रवाईः नाबालिक की जबरन शादी एवं अमानवीय कृत्य मामले में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार।@bihar_police #BiharPolice#KatiharPolice #HainTaiyaarHum— Katihar Police (@SpKatihar) May 12, 2026
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नाबालिगों के अधिकारों का उल्लंघन: आरोप है कि भीड़ ने न केवल किशोर को प्रताड़ित किया, बल्कि नियमों का उल्लंघन करते हुए नाबालिगों की शादी कराने जैसा कदम भी उठाया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों के अधिकारों की घोर अनदेखी की गई. घटना से संबंधित साक्ष्य सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है.
परिजनों ने व्यक्त की कड़ी आपत्ति: घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजनों ने इस पर गहरा रोष प्रकट किया है. परिजनों का कहना है कि यदि कोई बात थी भी, तो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए था. उन्होंने बच्चों के साथ हुए इस प्रकार के व्यवहार को पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य बताया है.
"इस प्रकार के गैर-कानूनी फैसलों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए. बच्चों को प्रताड़ित करने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो." - पीड़ित पक्ष के परिजन.
बच्चों का रेस्क्यू: मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित अपने संरक्षण में ले लिया है. प्रशासन द्वारा बच्चों की सुरक्षा और काउंसलिंग के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की गहनता से जाँच की जा रही है और कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
"वायरल वीडियो के साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाएगा." -रंजन कुमार सिंह, डीएसपी, कोढ़ा
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