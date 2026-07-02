ETV Bharat / state

झांसी में मकान की खुदाई में निकला खजाना! सोने-चांदी के सिक्कों की तलाश में उमड़े लोग, फोर्स तैनात

मामले में पुलिस का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने सिक्के मिले हैं और वे किस काल के हैं.

झांसी में खुदाई के दौरान मिले धातु के सिक्के.
झांसी में खुदाई के दौरान मिले पीली और सफेद धातु के सिक्के. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी : चिरगांव थाना क्षेत्र में एक मकान में जेसीबी से खुदाई के दौरान पीली और सफेद धातु के सिक्के मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों ने सोने-चांदी के पुराने सिक्के मिलने की बात बताई. वहीं सूचना पर चिरगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सिक्के तलाश रहे लोगों को हटाया. फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

जैन मंदिर के सामने एक मकान में जेसीबी से खुदाई चल रही थी. खुदाई से निकली मिट्टी को तालापुरा स्थित तालाब के पास डाला जा रहा था. तभी मिट्टी में खेल रही एक छोटी बच्ची को सफेद धातु का एक पुराना सिक्का मिला. बच्ची ने घर जाकर परिजनों को बताया. बच्ची की बात पर परिजन मौके पर पहुंचे और मोहल्ले के लोगों को भी इस बारे में बताई.

अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और मिट्टी हटाने लगे तो उन्हें भी चांदी और देखने में सोने जैसे कुछ पुराने सिक्के मिले. देखते ही देखते यह खबर पूरे चिरगांव कस्बे में आग की तरह फैल गई. फिर तो पूरे इलाके के लोग टूट पड़े और मिट्टी में हाथ डालकर चांदी के सिक्के तलाश करने लगे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया. पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने सिक्के मिले हैं और वे किस काल के हैं.

चिरगांव थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौड़ ने बताया कि पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने सिक्के मिले हैं और वे किस काल के हैं. खुदाई का काम बंद करा दिया गया है. मौके पर फोर्स तैनात है.

यह भी पढ़ें : सपा ऑफिस में सिख सम्मेलन, राम मंदिर चंदा चोरी पर अखिलेश बोले- प्रभु श्रीराम इन्हें माफ नहीं करेंगे

TAGGED:

GOLD AND SILVER COINS FOUND
SILVER COINS FOUND IN JHANSI
JHANSI NEWS
झांसी में सोने चांदी के सिक्के मिले
JHANSI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.