गुलदार ने गायों को बनाया निवाला, गुस्साए ग्रामीणों ने वन कर्मियों को रस्सी से बांधा, घंटों बनाए रखा बंधक

गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बंधक बनाया ( PHOTO- ETV Bharat )