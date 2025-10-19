ETV Bharat / state

आज भी आपदा से गुजर रहे बंजार विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण, 17KM पैदल चल सड़क तक पहुंचा रहे मरीज

बरसात के मौसम में बंजार विधानसभा क्षेत्र के तीर्थन घाटी में शर्ची पंचायत आपदा से पूरी तरह प्रभावित हुई. पंचायत का बंदल गांव में 35 से अधिक मकान बह गए और अब उन प्रभावित परिवारों के पास न तो जमीन बची है और न ही मकान. ऐसे में प्रभावित परिवारों के सदस्य रात टेंट में गुजारने को मजबूर हैं. अब उन सभी लोगों की चिंता बढ़ गई है. क्योंकि अब आने वाले दिनों में कभी भी बर्फबारी हो सकती है और तिरपाल के भीतर रहना उनके लिए काफी मुश्किल होगा. प्रभावित परिवारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी भूस्खलन प्रभावित जगहों पर जल्द से जल्द जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाए. ताकि उन्हें इस बात की जानकारी मिल सके की वे लोग वहां पर दोबारा अपना मकान बना सकते हैं या फिर उन्हें यहां से कहीं और स्थानांतरित होना पड़ेगा.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त महीने में आई आपदा से सैकड़ों लोगों की जान चली गई तो वहीं हजारों लोग बेघर हो गए. मौसम साफ होने के बाद लोगों ने राहत की सांस तो ली. लेकिन, अभी भी आपदा से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है. कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में आज भी यहां सड़कें बड़े वाहनों के लिए बहाल नहीं हो पाई हैं. कई इलाकों में अभी सड़क छोटे वाहनों के लिए नहीं खुल पाई हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को आए दिन परेशानी से दो-चार होना पड़ रहा है.

बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोग (ETV Bharat)

17 किलोमीटर पैदल चल सड़क तक पहुंचा रहे मरीज

शर्ची पंचायत के रहने वाले प्रभावित ग्रामीण ताराचंद का कहना है कि, "आपदा में मेरा मकान भी टूट गया और जमीन भी भूस्खलन की चपेट में आ गई. आज हम अपने रिश्तेदार के घर में रहने के लिए मजबूर हैं. लेकिन, आखिर कितने दिनों तक हम अपने रिश्तेदार के घर पर रहेंगे. जब गांव में कोई बीमार हो जाए तो मरीज को 17 किलोमीटर पालकी पर ढोकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है और उसके बाद छोटे वाहन के माध्यम से उसे अस्पताल भेजा जा रहा है."

40KG आटा की बोरी ढोने के लिए 1200 रुपए मजदूरी

प्रभावित ग्रामीण ताराचंद ने बताया कि, आटे की 40 किलो की बोरी भी अपने घर तक ले जाने के लिए नेपाली मजदूरों को ₹1200 की मजदूरी देनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि, हालांकि सड़क बहाली का कार्य तो किया जा रहा है. लेकिन, वह इतना धीमा है कि पूरी तरह से सड़क बहाल होने में भी अभी काफी समय लगेगा. ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द सड़क बहाली का कार्य पूरा करे. इसके अलावा भूस्खलन वाले इलाकों का भी जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए.

आज भी टेंट में कट रही लोगों की जिंदगी

वहीं, सैंज घाटी के मातला गांव के रहने वाले प्रभावित मेहरचंद का कहना है कि, "भूस्खलन के चलते गांव में भी दर्जनों मकान नष्ट हो गए हैं. जमीन की हालत अब ऐसी हो गई है कि 10 साल तक वहां कोई बस भी नहीं सकता है. प्रभावित परिवार या तो तिरपाल में अपनी रातें काट रहे हैं या फिर कहीं किराए के कमरे में रह रहे हैं. जिला प्रशासन शुरुआती दौर में तो हमारे पास आया, लेकिन अब हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है."

मेहर चंद का कहना है कि, जिला प्रशासन से भी मांग रखी गई थी कि सैंज में एनएचपीसी प्रबंधन की डंपिंग साइट है. ऐसे में भारी सर्दी में बर्फबारी से बचने के लिए उनके रहने की व्यवस्था वहां पर की जाए. ताकि सर्दियां आसानी से अपने परिवार के साथ निकाल लें. क्योंकि, परिवार के सदस्यों के अलावा उनके पास पशुधन भी है. आने वाले दिनों में अगर भारी बर्फबारी होती है तो उनका जीवन संकट में भी पड़ सकता है.

40KG आटा की बोरी ढोने के लिए 1200 रुपए मजदूरी (ETV Bharat)

भूस्खलन प्रभावित इलाकों के जियोलॉजिकल सर्वे की रखी मांग

शर्ची पंचायत की बीडीसी सदस्य हेमा देवी ने कहा कि, "इस बारे प्रशासन से भी मांग की गई है. क्योंकि पंचायत में जो परिवार भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं. उनके पास अब घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है. सरकार इस बारे जल्द कोई निर्णय ले, ताकि उन्हें दूसरी जगह जमीन देकर स्थानांतरित किया जा सके."

