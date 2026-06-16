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देवघर में चांदडीह से गौरीपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, जर्जर सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

चांदडीह से गौरीपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल ( Etv Bharat )