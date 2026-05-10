कोडरमा के इन गांवों का रास्ता विकास को नहीं पता! गड्ढ़े खोद प्यास बुझाते हैं लोग
कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के कुछ गांव ऐसे हैं, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं.
Published : May 10, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 6:09 PM IST
कोडरमा: आज शहरों में लोग पीने के पानी के लिए RO फिल्टर, बोतलबंद पानी और स्मार्ट नल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे देश के कई इलाके ऐसे हैं, जहां के लोग आज भी गड्ढे खोदकर अपनी प्यास बुझाते हैं. कुछ इलाकों में हैंडपंप, बोरवेल और पाइपलाइन से पानी तो पहुंच गया है, लेकिन कई गांव पीछे छूट गए हैं. खासकर ऐसे गांव जो घने जंगलों, पहाड़ों और दूरदराज के इलाकों में बसे हैं.
हम बात कर रहे हैं कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड स्थित डगरनवां पंचायत के कारी पहाड़ी और चटनिया दह की, जो घने जंगलों के बीच बसा है. यहां करीब 10 परिवारों के 100 से ज्यादा लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. यहां के लोगों को न तो साफ पीने का पानी मिल पाता है और न ही बिजली और सड़क की कोई व्यवस्था है. दोनों गांवों की हालत ऐसी है कि लोग दूषित पानी पीने को विवश हैं. हैरानी की बात है कि इसी पानी को जानवर भी पीते हैं और इंसान भी इसी से अपनी प्यास बुझाते हैं.
सुबह होते ही यहां की महिलाएं सबसे पहले पानी की तलाश में निकलती हैं. पानी के लिए अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते होकर सोती नाला पहुंचती हैं. इसके बाद गड्ढे खोदकर पानी निकालने का काम शुरू होता है, फिर थोड़ा-थोड़ा जमाकर पानी को अपने बर्तन में जमा करती हैं. इस गंदे पानी का इस्तेमाल पीने के साथ खाना बनाने में भी किया जाता है.
यहां की रहने वाली कुफरा देवी बताती हैं कि वे पहले यहां से कुछ दूर सिमरकुंडी गांव में रहती थी. लेकिन किसी कारण के चलते 20 साल पहले ही उस गांव को छोड़कर यहां आकर बस गई हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से वे लोग यहां रह रहे हैं और उनकी जिंदगी इसी तरह कट रही है. उनका कहना है कि गांव में सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं है बल्कि बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है.
ग्रामीणों का कहना है उन्होंने अपनी समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाई है, बावजूद उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है. उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बढ़ जाती है. लेकिन इससे भी खराब स्थिति बारिश के समय होती है, बारिश के दौरान गड्ढा खोदने का जगह भी नहीं बचता है. ऐसे में लोग गड्ढे-नाले में जमा गंदे पानी को छानकर पानी पीते हैं. वहीं, शकुंतला देवी बताती हैं कि दूषित पानी पीने से गांव के लोग बीमार पड़ जाते हैं. गांव में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था भी नहीं है. लोगों को इलाज कराने के लिए मरकच्चो जाना पड़ता है.
ग्रामीण लखन मुर्मू ने बताया कि गांव के लोग मुख्य रूप से मजदूरी और खेती पर निर्भर हैं. इस गांव में आने के लिए न तो पक्की सड़क है और न ही अन्य कोई मूलभूत सुविधाएं. ग्रामीण जिस गड्ढे से पानी भरते हैं, उसी पनसोता में जानवर भी पानी पिया करते हैं. उन्होंने बताया कि अपनी समस्याओं से ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन आजतक जिला प्रशासन द्वारा इनकी समस्या पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है.
वहीं, इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज दांगी ने बताया कि अभी भी कई ऐसे जंगली इलाके हैं, जहां आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं. इन जगहों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, लेकिन जैसे ही उन इलाकों की जानकारी उनके संस्था को मिलती है वे जिला प्रशासन से और संबंधित विभाग के साथ सामाजिक संगठनों से समन्वय स्थापित कर उन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का प्रयास करते हैं.
क्या कहते हैं उपायुक्त
इस संबंध में कोडरमा उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता से पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामला को संज्ञान में लिया गया हैं. मौके पर सतगावां प्रखंड विकास पदाधिकारी को टीम के साथ भेजा गया है. जांच के बाद संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर इलाके में पानी के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधा बहाल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.
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