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गलत हरकत और मारपीट के बाद भड़के ग्रामीण, सड़क जाम कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग

धनबाद के बरवाअड्डा में एक ट्रक ड्राइवर की हरकत से ग्रामीण नाराज हैं. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद

Villagers protest
ग्रामीणों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 9:01 PM IST

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धनबाद: जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के मेमको मोड़ के पास शुक्रवार को मारपीट की घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों ने 8 लेन की सर्विस रोड को पूरी तरह जाम कर दिया और सड़क पर प्रदर्शन करते हुए आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि ट्रक ड्राइवरों ने शराब पीने के बाद लोगों की भावना भड़काने का एक कृत्य किया है.

ग्रामीणों के मुताबिक, मेमको मोड़ के पास सड़क के नजदीक कुछ ट्रक ड्राइवर गांव के एक पवित्र स्थान के पास पहुंचे और वहां शराब पीकर गलत कृत्य किया. इसी दौरान एक स्थानीय युवक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया.

ग्रामीणों का आरोप है कि युवक के विरोध करने पर ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट कर दी. इसके बाद विवाद बढ़ गया और घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटने लगे. ग्रामीणों के पहुंचने के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से निकल गया.

घटना से नाराज ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 8 लेन की सर्विस रोड को जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि पवित्र स्थल की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए और वहां इस तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ग्रामीण पुलिस-प्रशासन से आरोपी को मौके पर बुलाने और उससे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने की मांग कर रहे थे. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जब तक आरोपी को बुलाकर कार्रवाई नहीं की जाती और माफी नहीं मंगवाई जाती, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे.

इधर, सड़क जाम और ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने-बुझाने का प्रयास किया. पुलिस प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण पहले पूरे मामले की लिखित शिकायत दें. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीण आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और उससे माफी मंगवाने की मांग पर अड़े हुए हैं.

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