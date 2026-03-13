ETV Bharat / state

बारात में आए युवकों की तेज रफ्तार कार ने बच्चे को रौंदा, ग्रामीणों ने बनाया बंधक, जमकर हुआ हंगामा

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल यहां पर स्टंट कर रहे बारातियों की कार ने मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी और बारातियों को बंधक बना लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ और अधिक आक्रोशित हो गईं, जिसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल कई थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझा बुझकर मामले को शांत कराया, बताया जा रहा है कि इस हादसे में मासूम बच्चे को हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के एक गांव से भगवानपुर थाना क्षेत्र के टकाभरी गांव में गुरुवार के दिन एक बारात आई हुई थी, बताया गया है कि बारात में कुछ युवकों ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में युवकों द्वारा बाग में स्टंट कर रहे थे, इसी दौरान सत कुमार का (10 वर्षीय) बेटा विशु कार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना जैसे ही गांव फैली तो आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार में तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया और आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने कार में तोड़फोड़ करते हुए बारातियों को बंधक बना लिया.