बारात में आए युवकों की तेज रफ्तार कार ने बच्चे को रौंदा, ग्रामीणों ने बनाया बंधक, जमकर हुआ हंगामा

भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चा कार की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गया.

प्रतीकात्मक फोटो
ETV Bharat Uttarakhand Team

March 13, 2026

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल यहां पर स्टंट कर रहे बारातियों की कार ने मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी और बारातियों को बंधक बना लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ और अधिक आक्रोशित हो गईं, जिसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल कई थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझा बुझकर मामले को शांत कराया, बताया जा रहा है कि इस हादसे में मासूम बच्चे को हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के एक गांव से भगवानपुर थाना क्षेत्र के टकाभरी गांव में गुरुवार के दिन एक बारात आई हुई थी, बताया गया है कि बारात में कुछ युवकों ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में युवकों द्वारा बाग में स्टंट कर रहे थे, इसी दौरान सत कुमार का (10 वर्षीय) बेटा विशु कार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना जैसे ही गांव फैली तो आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार में तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया और आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने कार में तोड़फोड़ करते हुए बारातियों को बंधक बना लिया.

वहीं मामले की जानकारी पाकर भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण पुलिस की बात भी सुनने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बंधक बनाए गए बारातियों को ग्रामीण के चंगुल से छुड़ाया गया. वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया. बताया जा रहा है कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझकर मामले को शांत करा दिया गया है, फिलहाल गांव में शांति बनी हुई, हादसे की वजह से बच्चे को काफी चोटें आई हैं, फिलहाल घायल बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

