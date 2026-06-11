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रामगढ़ में जंगली हाथियों का खौफ: गोला और चितरपुर में 22 हाथियों का डेरा

रामगढ़: जिला में एक बार फिर जंगली हाथियों की दस्तक ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है. जिला के गोला और चितरपुर प्रखंड में कुल 22 जंगली हाथियों के दो अलग-अलग झुंड ने डेरा डाल रखा है.

जंगली हाथियों की लगातार मौजूदगी से आसपास के गांवों में भय और दहशत का माहौल है. ग्रामीण रातभर जागकर अपने घरों और परिवार की सुरक्षा करने को मजबूर हैं. जानकारी के अनुसार, गोला प्रखंड के खोखा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 जंगली हाथियों का बड़ा झुंड विचरण कर रहा है. वहीं चितरपुर प्रखंड के हाथुदाग इलाके में 8 हाथियों का झुंड लगातार देखा जा रहा है. हाथियों के गांवों और खेतों के करीब पहुंचने से लोगों में डर बढ़ गया है.

ग्रामीण आकाश ओझा का कहना है कि शाम होते ही हाथियों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं. जिसके कारण लोग पूरी रात जागकर निगरानी करने को मजबूर हैं. बीते महीनों में रामगढ़ जिला में जंगली हाथियों के हमले में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे में हाथियों की वापसी ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है. हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर घने जंगलों की ओर खदेड़ने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को सक्रिय किया गया है.