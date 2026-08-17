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पोल्ट्री फार्म की दुर्गन्ध से ग्रामीण परेशान, नेशनल हाईवे किया जाम,भलौर पंचायत का मामला

पोल्टी फार्म के कारण ग्रामीणों के साथ-साथ NH-43 से गुजरने वाले राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन का नेतृत्व ग्राम भलौर के सरपंच धर्मपाल सिंह किया.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर सोमवार को ग्राम भलौर के सैकड़ों ग्रामीणों ने पोल्ट्री फार्म के विरोध में चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में संचालित पोल्ट्री फार्म से लंबे समय से तेज दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या बनी हुई है.

पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली असहनीय बदबू के कारण आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है.कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद हमें चक्काजाम का रास्ता अपनाना पड़ा-धर्मपाल सिंह,सरपंच

चक्काजाम की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे.SDM लिंगराज सिदार ने बताया कि ग्राम भलौर के सरपंच धर्मपाल सिंह के पत्र के माध्यम से पहले ही विरोध प्रदर्शन की सूचना प्राप्त हुई थी.इसके बाद पुलिस प्रशासन, पंचायत, पशु चिकित्सा विभाग और CSEB की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया गया. SDM ने बताया कि मौके पर पोल्ट्री फार्म से आने वाली दुर्गंध तथा वहां से छोड़े जा रहे पानी से संबंधित स्थिति का निरीक्षण किया गया. ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पोल्ट्री फार्म संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.

पोल्ट्री फार्म की दुर्गन्ध से ग्रामीण परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पोल्ट्री फार्म संचालक को निर्देशित किया गया है कि आगामी 7 से 15 दिनों के भीतर पोल्ट्री फार्म के कारण ग्रामीणों को हो रही समस्याओं का विधिवत समाधान किया जाए.यदि निर्धारित अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पोल्ट्री फार्म स्थापित होने के समय से अब तक का पंचायत टैक्स कैलकुलेट कर संचालक को डिमांड जारी की जाएगी. संबंधित राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में करने के निर्देश भी दिए गए हैं- लिंगराज सिदार,एसडीएम

शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होने का आरोप

वहीं चक्काजाम कर रहे ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. ग्रामीणों का आरोप है कि पोल्ट्री फार्म संचालक और स्थानीय प्रशासन के बीच कथित मिलीभगत के कारण उनकी शिकायतों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीणों के लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन और पोल्ट्री फार्म संचालक का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ग्रामीणों के चक्काजाम के कारण NH-43 पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ.

गांव में गंदगी का अंबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पोल्ट्री फार्म को बंद कराने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी. उनका कहना है कि यदि पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली दुर्गंध और प्रदूषण से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है तो प्रशासन को इसकी गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.



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