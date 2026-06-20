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एक माह से पानी को तरसे ग्रामीण, महिलाओं ने हाईवे जाम कर जताया आक्रोश

विभाग का कहना है कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक प्रभावित क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति कराई जाएगी.

Women protesting for water
पानी के लिए प्रदर्शन करती महिलाएं (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 3:47 PM IST

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भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के सिंघानखेड़ा गांव में पिछले करीब एक माह से गहराए पेयजल संकट के खिलाफ शनिवार को ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. पानी की समस्या से परेशान करीब 50 महिलाओं ने कुंडा तिराहे के पास स्थित पानी की टंकी के निकट हिंडौन स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. महिलाओं के सड़क पर बैठ जाने से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा.

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग (पीएचईडी) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि विभाग को कई बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव में एक माह से नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोगों को दूर-दराज क्षेत्रों से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. घरों में पीने के पानी की भारी किल्लत है. वहीं पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है.

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महिलाओं ने बताया कि गांव के हैंडपंप और कई पारंपरिक जल स्रोत सूख चुके हैं. ऐसे में ग्रामीणों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना बड़ी चुनौती बन गया है. भीषण गर्मी के बीच हालात और अधिक गंभीर हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ रही थी. इसी के चलते महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया.

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हाईवे जाम की सूचना मिलते ही बयाना कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एसआई राकेश शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को उनकी मांग संबंधित विभाग तक पहुंचाने और समाधान के प्रयास का भरोसा दिलाया. समझाइश के बाद महिलाओं ने सड़क से हटकर जाम समाप्त किया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी. जाम समाप्त होने के बाद भी महिलाओं का विरोध जारी रहा. वे समूह में जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचीं और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया.

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महिलाओं ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. इधर, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता मनेन्द्र सिंह बैसला ने बताया कि सिंघानखेड़ा गांव में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक प्रभावित क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराई जाएगी ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके.

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पानी को तरसे ग्रामीण
PHED ON WATER CRISIS IN BHARATPUR
टैंकरों से पानी की आपूर्ति
VILLAGERS DEPRIVED OF WATER

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