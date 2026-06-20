ETV Bharat / state

एक माह से पानी को तरसे ग्रामीण, महिलाओं ने हाईवे जाम कर जताया आक्रोश

भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के सिंघानखेड़ा गांव में पिछले करीब एक माह से गहराए पेयजल संकट के खिलाफ शनिवार को ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. पानी की समस्या से परेशान करीब 50 महिलाओं ने कुंडा तिराहे के पास स्थित पानी की टंकी के निकट हिंडौन स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. महिलाओं के सड़क पर बैठ जाने से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा.

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग (पीएचईडी) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि विभाग को कई बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव में एक माह से नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोगों को दूर-दराज क्षेत्रों से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. घरों में पीने के पानी की भारी किल्लत है. वहीं पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है.

पढ़ें: सात दिन से पेयजल संकट झेल रहे लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम कर मटकियां फोड़ी, दी चेतावनी

महिलाओं ने बताया कि गांव के हैंडपंप और कई पारंपरिक जल स्रोत सूख चुके हैं. ऐसे में ग्रामीणों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना बड़ी चुनौती बन गया है. भीषण गर्मी के बीच हालात और अधिक गंभीर हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ रही थी. इसी के चलते महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया.