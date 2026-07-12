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पारसनाथ की तराई में बसे 10 टोला के लोग कब तक खाट पर मरीज को ले जाते रहेंगे अस्पताल, कहां अटक गई है 'कृपा'?

गिरिडीह के मधुबन पंचायत के 10 टोलों के ग्रामीण एक सड़क को तरस रहे हैं.

Madhuban Panchayat Giridih
ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 2:35 PM IST

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गिरिडीह: 27 मई की घटना के बाद 11 जुलाई की घटना, दोनों में बहुत ही समानता है. दोनों घटनाएं एक ही पंचायत और एक ही इलाके की हैं. दोनों में प्रसूता और प्रसव पीड़ा झेल रही आदिवासी महिलाओं को इलाज के लिए खाट पर टांग कर लाना पड़ा. दोनों घटनाएं सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही हैं. दोनों घटनाएं एक ही बात कहती हैं कि 'पैसे वालों के लिए कानून अलग, विभाग से लेकर वन विभाग तक के नियम अलग. वहां सौ गुनाह माफ, यहां पत्ते-पत्ते पर भी नजर'.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध मधुबन की. उस मधुबन की, जहां देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं. उस मधुबन की, जहां धर्म के साथ दान-पुण्य का सौभाग्य मिलता है. उस मधुबन की, जहां चारों तरफ सफेद और महंगे मार्बल से निर्माण होता रहा है.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

उसी मधुबन के पीछे, उसी मधुबन पंचायत के अंदर आने वाले 10 टोलों के लोग एक महत्वपूर्ण बुनियादी समस्या से जूझ रहे हैं और वह है सड़क. यहां सड़क नहीं है, लोगों को कच्चे-पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता है. चार पहिया वाहन टोलों तक पहुंचता नहीं है. ऐसे में गंभीर रूप से बीमार लोगों को या प्रसव पीड़ा झेल रही महिलाओं को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है.

27 मई को यहां की तस्वीर सामने आई थी जब प्रसव होने के बाद दलुआडीह की एक महिला की तबियत बिगड़ी तो उसे खाट पर लादकर 2-3 किलोमीटर का सफर तय कर उस सड़क तक लाना पड़ा था जहां तक चार पहिया वाहन पहुंच सकता है. इसके बाद महिला का इलाज करवाया गया.

Madhuban Panchayat Giridih
खाट पर मरीज (Etv Bharat)

अबकी दफा 11 जुलाई को एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर सामने आई. इस बार इसी इलाके के करुआटांड निवासी संतोष मुर्मू की पत्नी लोगो टुडू को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजनों ने तत्काल एंबुलेंस सेवा से संपर्क किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस पहुंचने में असमर्थ रही. इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने महिला को खाट पर लिटाकर दुर्गम पहाड़ी रास्तों से करीब चार किलोमीटर दूर पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया. वहां से वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल भेजा गया. जहां पीरटांड़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक बच्चे को जन्म दिया.

डीसी से लगा चुके हैं गुहार

इससे पहले 10 जुलाई को इसी मधुबन क्षेत्र अंतर्गत कुरुआतांड, दालुवाडीह, डाहिया, ईटाबेड़ा, गाड़ापरोम, सहेरबेड़ा, जिरबेड़ा, सतकटिया और बोरवाबेड़ा समेत नौ-10 टोला गांवों के दर्जनों महिला-पुरुष समाहरणालय पहुंचे थे. उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपकर सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी. ग्रामीणों के अनुसार, उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आगामी बुधवार को वे स्वयं गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करेंगे.

ग्रामीण बताते हैं कि पिपराडीह तक सड़क बनी है, लेकिन उसके आगे आज तक सड़क नहीं बन सकी. बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं. बीमार, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहता.

वन्य प्राणी आश्रयाणी है इलाका

यहां बता दें कि यह इलाका वन्य प्राणी आश्रयाणी है. ऐसे में इस इलाके में पक्की सड़क के निर्माण में वन विभाग का नियम बाधा उत्पन्न करता है. दरअसल, 42 साल पहले ही पारसनाथ को वन्य जीव अभ्यारण घोषित किया जा चुका है. मधुबन तलहटी से महज 500 मीटर बाद वन्य प्राणी का क्षेत्र शुरू हो जाता है. ऐसे में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हो जाता है.

यही अधिनियम सड़क को बनने में बाधा डाल रहा है. ऐसे में यहां सड़क बनाने के लिए राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र की भूमिका अहम है. हालांकि, इन नियमों के बीच इस क्षेत्र के रहने वाले लोग यह सवाल उठाते हैं कि उनके लिए नियम का पालन किया जाता है परन्तु बड़े लोगों के लिए पीसीसी बना दिया जाता है.

क्या कहते हैं बीडीओ

यहां की सड़क को लेकर पीरटांड के बीडीओ मनोज मरांडी कहते हैं कि दलुवाडीह समेत 10 टोलों को जोड़ने के लिए सड़क बनना जरूरी है. इसकी रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है. जल्द ही सकारात्मक नतीजा आएगा.

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