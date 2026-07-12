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पारसनाथ की तराई में बसे 10 टोला के लोग कब तक खाट पर मरीज को ले जाते रहेंगे अस्पताल, कहां अटक गई है 'कृपा'?

गिरिडीह: 27 मई की घटना के बाद 11 जुलाई की घटना, दोनों में बहुत ही समानता है. दोनों घटनाएं एक ही पंचायत और एक ही इलाके की हैं. दोनों में प्रसूता और प्रसव पीड़ा झेल रही आदिवासी महिलाओं को इलाज के लिए खाट पर टांग कर लाना पड़ा. दोनों घटनाएं सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही हैं. दोनों घटनाएं एक ही बात कहती हैं कि 'पैसे वालों के लिए कानून अलग, विभाग से लेकर वन विभाग तक के नियम अलग. वहां सौ गुनाह माफ, यहां पत्ते-पत्ते पर भी नजर'.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध मधुबन की. उस मधुबन की, जहां देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं. उस मधुबन की, जहां धर्म के साथ दान-पुण्य का सौभाग्य मिलता है. उस मधुबन की, जहां चारों तरफ सफेद और महंगे मार्बल से निर्माण होता रहा है.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

उसी मधुबन के पीछे, उसी मधुबन पंचायत के अंदर आने वाले 10 टोलों के लोग एक महत्वपूर्ण बुनियादी समस्या से जूझ रहे हैं और वह है सड़क. यहां सड़क नहीं है, लोगों को कच्चे-पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता है. चार पहिया वाहन टोलों तक पहुंचता नहीं है. ऐसे में गंभीर रूप से बीमार लोगों को या प्रसव पीड़ा झेल रही महिलाओं को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है.

27 मई को यहां की तस्वीर सामने आई थी जब प्रसव होने के बाद दलुआडीह की एक महिला की तबियत बिगड़ी तो उसे खाट पर लादकर 2-3 किलोमीटर का सफर तय कर उस सड़क तक लाना पड़ा था जहां तक चार पहिया वाहन पहुंच सकता है. इसके बाद महिला का इलाज करवाया गया.

खाट पर मरीज (Etv Bharat)

अबकी दफा 11 जुलाई को एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर सामने आई. इस बार इसी इलाके के करुआटांड निवासी संतोष मुर्मू की पत्नी लोगो टुडू को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजनों ने तत्काल एंबुलेंस सेवा से संपर्क किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस पहुंचने में असमर्थ रही. इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने महिला को खाट पर लिटाकर दुर्गम पहाड़ी रास्तों से करीब चार किलोमीटर दूर पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया. वहां से वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल भेजा गया. जहां पीरटांड़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक बच्चे को जन्म दिया.

डीसी से लगा चुके हैं गुहार

इससे पहले 10 जुलाई को इसी मधुबन क्षेत्र अंतर्गत कुरुआतांड, दालुवाडीह, डाहिया, ईटाबेड़ा, गाड़ापरोम, सहेरबेड़ा, जिरबेड़ा, सतकटिया और बोरवाबेड़ा समेत नौ-10 टोला गांवों के दर्जनों महिला-पुरुष समाहरणालय पहुंचे थे. उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपकर सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी. ग्रामीणों के अनुसार, उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आगामी बुधवार को वे स्वयं गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करेंगे.