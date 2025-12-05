ETV Bharat / state

सचिव से परेशान ग्रामीण, कहा- 12 साल से पदस्थ लेकिन नहीं किया कोई काम, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी भटकना पड़ता

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय के भरतपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बड़गांव खुर्द के लोग सचिव से परेशान हैं. 350 लोगों की आबादी वाला गांव विकास से कोसो दूर है. यहां का सचिव 12 साल से पदस्थ है लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उसने कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है. अब लोग उसे हटाने की मांग कर रहे हैं.

घूम कर चला जाता है सचिव: इस ग्राम पंचायत के लोगों ने आरोप लगाया कि 15 दिन में एक बार सचिव आता है और घूम कर चला जाता है. ग्राम पंचायत भवन का हाल भी बुरा है, सब समान बिखरा पड़ा हुआ है. इस पंचायत में ग्राम सभा भी नहीं होती है.ना ी ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी काम सचिव करता है.

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी भटकना पड़ा: सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीणों को जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्रों के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि कोटाडोल का एक चक्कर लगाने में ही दिन निकल जाता है. हम लोग मांग करते हैं सीसी रोड और पेय जल के लिए तो बोलते हैं हमारे पंचायत में ये सब के लिए पैसा नहीं आता है.

कभी मासिक बैठक नहीं होती है न ही कभी सचिव आते हैं. सचिव यहां से 25 किलोमीटर दूर कोटाडोल में रहता है, कहीं जनकपुर चला गया सचिव तो हम लोगों को और परेशानी होती है. ये समस्या हम लोगों की 11 साल से है- राम कुमार, ग्रामीण

ये सचिव हम लोगों को जानवरों से भी गया-बिता बना दिया है, हम लोग सचिव से कोई भी जानकारी पूछते हैं तो कुछ भी नहीं बताता.- ग्रामीण मनसा यादव

कलेक्टर से की शिकायत: ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की है. मांग की गई है कि ग्राम पंचायत से ऐसे सचिव को हटाया जाए नहीं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा. सचिव पर आरोप है कि उसने 50 हजार रुपए कुर्सी टेबल के नाम से निकाले लेकिन मात्र 4 कुर्सी ही पंचायत में दिख रही है बाकी गायब है. इसके अलावा कई भ्रष्टाचार का आरोप सचिव पर लगा है.