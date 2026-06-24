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एक और घोटाला? नूंह में 10 दिन में उखड़ी सड़क, ग्रामीणों ने डीसी से की जांच की मांग

निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप: ग्रामीणों ने संबंधित जेई अरशद और ठेकेदार अब्बास पर निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि निर्माण के दौरान भी गुणवत्ता को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के किनारों पर आवश्यक फिनिशिंग कार्य भी नहीं किया गया और बरम का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हुआ.

10-12 दिन में सड़क पर दिखने लगी खामियां: ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधीन निर्मित जेठाना से रसूलपुर तक की तारकोल-डामर सड़क का निर्माण हुए अभी महज 10 से 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन सड़क कई स्थानों से उखड़ने लगी है. सड़क की सतह पर बजरी दिखाई देने लगी है और परतें टूट रही हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है.

नूंह: जिले के पुनहाना खंड के जेठाना-रसूलपुर मार्ग पर नई सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद उखड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में अनियमितताओं, घटिया सामग्री के इस्तेमाल और गुणवत्ता से समझौता किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला उपायुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की है. ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नूंह पहुंचा और डीसी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की.

ग्रामीणों ने डीसी से जांच की मांग (ETV Bharat)

ग्रामीण बोले- "जल्दबाजी में किया गया निर्माण": ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया. उनका आरोप है कि कई परतों में बनने वाली सड़क को जल्दबाजी में तैयार कर दिया गया, जिसके कारण निर्माण के तुरंत बाद ही सड़क क्षतिग्रस्त होने लगी. उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क की स्थिति और खराब हो सकती है. ग्रामीण फकरुद्दीन ने कहा, "नई सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है. इससे साफ लगता है कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया. प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए." वहीं, एक अन्य ग्रामीण रॉबिन ने कहा कि, "निर्माण के दौरान ही हमने अधिकारियों को गुणवत्ता संबंधी शिकायतें दी थीं, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. आज उसी का परिणाम सामने है और सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही टूटने लगी है."

सरपंच ने की जांच की मांग: वहीं, सरपंच साबिर ने जांच की मांग करते हुए कहा कि, "केवल इस सड़क ही नहीं, बल्कि पुनहाना खंड में हाल ही में बनी सभी सड़कों की तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए. यदि कहीं भी अनियमितता मिली है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

डीसी ने जांच का दिया आश्वासन: इधर, ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क का गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पुनर्निर्माण कराया जाए, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा जांच पूरी होने तक संबंधित भुगतान रोका जाए. ग्रामीणों के अनुसार जिला उपायुक्त ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है. प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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