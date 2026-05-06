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बांस के पुल पर टिकी लोगों की जिंदगी! हर रोज जान जोखिम में डालकर पार करते हैं कोनार नदी

बोकारोः 21वीं सदी में भी गांव के लोग बांस के पुल के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. यही हालत बोकारो के बेरमो विधानसभा के अरमो पंचायत के पहला गांव की है. यहां के लोग कोनार नदी पार कर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं. हर साल गांव के लोग पुल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन हर साल पहली बारिश उनकी उम्मीदों को अपने साथ बहा ले जाती है.

इसके बावजूद, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रोजाना के कामों के लिए नदी पार करते हैं. यह बेरमो विधानसभा का अरमो पंचायत का पहला गांव है, यानि बूथ संख्या 1 एवं 2 है. इस गांव के बीच में बहती कोनार नदी बेरमो विधानसभा एवं गोमिया विधानसभा को जोड़ती है.

जानकारी देते ग्रामीण (Etv Bharat)

बांस के पुल के सहारे कोनार नदी पार करने को मजबूर

बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा में विकास के दावों की चमक जितनी तेज दिखाई जाती है, अरमो पंचायत की हकीकत उतनी ही कड़वी है. नदीधार, नावाटांड, गंझु बस्ती, कुसुमडीहा और शहरटोला जैसे गांवों के लोग आज भी लोग बांस के पुल के सहारे अपनी जान दांव पर लगाकर कोनार नदी पार करने को मजबूर हैं.

ग्रामीणों ने सांसद से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई

ग्रामीणों का कहना है कि हर साल ग्रामीण चंदा करके पुल बनाते हैं, लेकिन बारिश उस पुल के साथ उनकी उम्मीदों को भी बहा ले जाती है. इसके बाद बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार करना पड़ता है.

वे बार-बार गिरिडीह सांसद और बेरमो विधायक से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खोखले आश्वासन मिले. गिरिडीह लोकसभा और बेरमो विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाला यह अरमो पंचायत बेरमो विधानसभा का बूथ नंबर 01 और 02 आता है. वहीं, बेरमो और गोमिया विधानसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है.