बांस के पुल पर टिकी लोगों की जिंदगी! हर रोज जान जोखिम में डालकर पार करते हैं कोनार नदी
बोकारो में ग्रामीण लोग बांस के पुल के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं. वे पैसे इकट्ठा करके खुद ही पुल बनाते हैं.
Published : May 6, 2026 at 12:33 PM IST
बोकारोः 21वीं सदी में भी गांव के लोग बांस के पुल के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. यही हालत बोकारो के बेरमो विधानसभा के अरमो पंचायत के पहला गांव की है. यहां के लोग कोनार नदी पार कर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं. हर साल गांव के लोग पुल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन हर साल पहली बारिश उनकी उम्मीदों को अपने साथ बहा ले जाती है.
इसके बावजूद, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रोजाना के कामों के लिए नदी पार करते हैं. यह बेरमो विधानसभा का अरमो पंचायत का पहला गांव है, यानि बूथ संख्या 1 एवं 2 है. इस गांव के बीच में बहती कोनार नदी बेरमो विधानसभा एवं गोमिया विधानसभा को जोड़ती है.
बांस के पुल के सहारे कोनार नदी पार करने को मजबूर
बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा में विकास के दावों की चमक जितनी तेज दिखाई जाती है, अरमो पंचायत की हकीकत उतनी ही कड़वी है. नदीधार, नावाटांड, गंझु बस्ती, कुसुमडीहा और शहरटोला जैसे गांवों के लोग आज भी लोग बांस के पुल के सहारे अपनी जान दांव पर लगाकर कोनार नदी पार करने को मजबूर हैं.
ग्रामीणों ने सांसद से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई
ग्रामीणों का कहना है कि हर साल ग्रामीण चंदा करके पुल बनाते हैं, लेकिन बारिश उस पुल के साथ उनकी उम्मीदों को भी बहा ले जाती है. इसके बाद बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार करना पड़ता है.
वे बार-बार गिरिडीह सांसद और बेरमो विधायक से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खोखले आश्वासन मिले. गिरिडीह लोकसभा और बेरमो विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाला यह अरमो पंचायत बेरमो विधानसभा का बूथ नंबर 01 और 02 आता है. वहीं, बेरमो और गोमिया विधानसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है.
बरसात में स्कूल भी जाना मुश्किल
बेरमो विधानसभा का यह अरमो पंचायत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है. जहां स्वास्थ्य की कोई सुविधा नही है. लोग नदी पार करके महज 03 से 04 किलोमीटर की दूरी तय कर गोमिया अस्पताल, गोमिया बाजार या वैसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन्हें भी इसी नदी के रास्ते स्कूल जाना पड़ता है. हालांकि गांव में सरकारी स्कूल है जरूर लेकिन वहां स्कूल की स्थिति काफी दयनीय है.
ग्रामीणों का दर्द जायज है कि नदी में अभी तो पानी कम है जिससे हमारा बनाया हुआ लकड़ी का पुल काम आ जाता है लेकिन हर साल बरसात में पानी बढ़ने के साथ यह पुल भी बह जाता है और हम ग्रामीणों का जीवन दुर्भर हो जाता है. अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो इसी लकड़ी पुल के सहारे नदी पार कर अस्पताल ले जाना पड़ता है.
नल लगा है लेकिन पानी नहीं आता- ग्रामीण
ग्रामीणों की स्थिति और भी भयावह तब दिखती है जब पेयजल की बात आती है. इलाके में नल तो लगे हैं, लेकिन पानी नहीं. 10-15 दिनों में एक बार पानी आना, वो भी नाममात्र. जिससे लोगों को मजबूर कर देता है कि वे कोनार नदी में कुआंं खोदकर गंदा पानी पिएं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस इलाके की कीमत किस दिन चुकाई जाएगी.
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