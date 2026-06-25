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पलामू में सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस कैंप को भी उखाड़ फेंका

पलामू में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर बवाल किया.

Road accident in Palamu
दुर्घटनास्थल पर लोगों की भीड़ और सड़क से वाहन हटवाती पुलिस, (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:55 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 9:39 PM IST

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पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में गुरुवार को सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा. इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस की अस्थायी कैंप को उखाड़ फेंका. जबकि ग्रामीण और पुलिस पदाधिकारियों के बीच जमकर बहस भी हुई. करीब चार घंटे के हंगामे के बाद ग्रामीणों को पुलिस ने किसी तरह शांत करवाया है.

कार्रवाई में जुटी पुलिस

ग्रामीणों के शांत होने के बाद पुलिस कैंप को ठीक किया गया. सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और कैंप को उखाड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. पुलिस पूरे मामले में वीडियो फुटेज को भी कंगाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

Road accident in Palamu
सड़क हादसे के बाद जाम में फंसे वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

हाइवा के धक्के से स्कूटी सवार की मौत

दरअसल, पांकी के करार के रहने वाले मजीद अंसारी स्कूटी से डालटनगंज से घर जा रहे थे. इसी क्रम में पोखराहा के पास एक हाइवा ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दिया. इस घटना में मजीद अंसारी की मौत हो गई. घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया था. करीब चार घंटे के हंगामा के बाद ग्रामीण शांत हुए.

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Last Updated : June 25, 2026 at 9:39 PM IST

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