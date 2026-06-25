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पलामू में सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस कैंप को भी उखाड़ फेंका

दुर्घटनास्थल पर लोगों की भीड़ और सड़क से वाहन हटवाती पुलिस, ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में गुरुवार को सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा. इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस की अस्थायी कैंप को उखाड़ फेंका. जबकि ग्रामीण और पुलिस पदाधिकारियों के बीच जमकर बहस भी हुई. करीब चार घंटे के हंगामे के बाद ग्रामीणों को पुलिस ने किसी तरह शांत करवाया है.

कार्रवाई में जुटी पुलिस

ग्रामीणों के शांत होने के बाद पुलिस कैंप को ठीक किया गया. सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और कैंप को उखाड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. पुलिस पूरे मामले में वीडियो फुटेज को भी कंगाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

सड़क हादसे के बाद जाम में फंसे वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

हाइवा के धक्के से स्कूटी सवार की मौत