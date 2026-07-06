ETV Bharat / state

गढ़वा में महिला की मौत के बाद हंगामा, ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को घेरा, सीएस और चिकित्सा प्रभारी को बनाया बंधक

गढ़वा: जिले के डंडई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र को घेर लिया. सिविल सर्जन और चिकित्सा पदाधिकारी को भी ग्रामीणों ने बंधक बना लिया.

दरअसल, कोइरी टोला की रहने वाली कमला देवी को प्रसव पीड़ा के बाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. जहां उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया. लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई. जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र ने उन्हें रेफर कर दिया.

जानकारी देते सिविल सर्जन (Etv Bharat)

परिजन महिला को पहले गढ़वा और बाद में पलामू के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. निजी अस्पताल ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया. जिससे परिजन और ग्रामीण भड़क गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने डंडई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को घेर लिया. जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी लोगों को समझाने आए. लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया.

घटना की जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें भी बंधक बना लिया. जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृत महिला के परिजनों से बात की. परिजनों का कहना है कि मौत लापरवाही के कारण हुई है और वे स्वास्थ्य विभाग से मुआवजे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.