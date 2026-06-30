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बाराबंकी में युवक की मौत पर ग्रामीणों का बवाल,आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव,दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल

बाराबंकी: एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल हो गया. युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर बाराबंकी- गोंडा हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया. पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, बावजूद इसके आक्रोशित लोगों ने नहीं माना. पुलिस ने जाम को खोलवाने के लिए जब दबाव बनाया तो ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने ईंट-पत्थर चलाने लगे.

युवक की मौत से गुस्से में लोग: मनगर थाना क्षेत्र के कटियारा गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. गांव के ही कीड़ीलाल के 21वर्षीय पुत्र जितेंद्र का शव सोमवार को उसके घर पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला था. मृतक पॉलिटेक्निक का छात्र था. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या कर फंदे से लटकाने का आरोप लगाया.