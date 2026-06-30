बाराबंकी में युवक की मौत पर ग्रामीणों का बवाल,आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव,दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल
नाराज लोगों ने शव के साथ किया बाराबंकी- गोंडा हाईवे जाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 8:29 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 8:50 PM IST
बाराबंकी: एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल हो गया. युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर बाराबंकी- गोंडा हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया. पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, बावजूद इसके आक्रोशित लोगों ने नहीं माना. पुलिस ने जाम को खोलवाने के लिए जब दबाव बनाया तो ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने ईंट-पत्थर चलाने लगे.
युवक की मौत से गुस्से में लोग: मनगर थाना क्षेत्र के कटियारा गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. गांव के ही कीड़ीलाल के 21वर्षीय पुत्र जितेंद्र का शव सोमवार को उसके घर पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला था. मृतक पॉलिटेक्निक का छात्र था. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या कर फंदे से लटकाने का आरोप लगाया.
पथराव में इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को चोटें आई हैं.इंस्पेक्टर को गाल में और सिपाहियों के सर के पीछे चोट लगी है.जाम खुलवा दिया गया है. मृतक के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है.- गरिमा पन्त, सीओ, रामनगर
कार्रवाई की मांग, बवाल भयंकर: शव का पोस्टमार्टम होने के बाद लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया. बाराबंकी- गोंडा हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई. पुलिस मौके पर पहुंची. कार्रवाई का भरोसा भी दिया, लेकिन लोगों ने जाम नहीं हटाया. जब पुलिस ने जाम हटाने के लिए प्रेशर बनाया तो धरने पर बैठे लोग ईंट-पत्थर फेंकने लगे.
पुलिसकर्मी हुए चोटिल: ग्रामीणों की ओर से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई. जिसमें प्रभारी निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए. जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सीएचसी रामनगर भेजा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए और पुलिसबल को बुलाया गया. उसके बाद ग्रामीणों को खदेड़कर जाम खुलवाया गया. इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए राजी किया.
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