MLA कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में SIR के दौरान बवाल, बीजेपी के दो लोगों पर लगा फॉर्म 7 में फर्जीवाड़े का आरोप

MLA कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में SIR के दौरान बवाल, बीजेपी के दो लोगों पर लगा फॉर्म 7 में फर्जीवाड़े का आरोप
गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड में फॉर्म 7 भरने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया.
Published : September 14, 2026 at 8:55 PM IST
गिरिडीह: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में SIR के दौरान बवाल हो गया. क्षेत्र के गांडेय प्रखंड के बुधुडीह पंचायत अंतर्गत सुजना (बूथ नंबर. 303) के मतदाता सूची से नाम विलोपित करने वाले प्रपत्र-7 (फॉर्म-7) में पात्र मतदाताओं का नाम भरकर, मतदाता सूची से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगा है. ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर दो लोगों को काफी देर तक बंधक बनाकर रखा. जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, वे लोग बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं.
BLO की कार्यशैली पर उठाए सवाल
साथ ही ग्रामीणों ने बीएलओ की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं. मामले की सूचना पर बीडीओ निसात अंजुम, सीओ ओमप्रकाश बड़ाइक एवं अहिल्यापुर थाना प्रभारी ऐनुल हक खान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराकर जांच एवं सत्यापन का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है.
ग्रामीणों को लगा मामला संदिग्ध
जानकारी के अनुसार, बुधुडीह पंचायत के सूजना निवासी दिलचंद पंडित एवं मधु दत्ता करीब 50 महिला पुरुषों का भरा हुआ प्रपत्र-7 लेकर बीएलओ दिनिता हांसदा के पास गए और हस्ताक्षर करवा कर वापस जा रहे थे. इस बीच ग्रामीणों को मामला कुछ संदिग्ध लगा. ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और बंधक बना लिया.
बीएलओ पर बिना जांच पड़ताल के हस्ताक्षर करने का आरोप
झामुमो पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद आफताब एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मोहम्मद रकीब, मोहम्मद नसीरुद्दीन, जुबेदा बीबी, रुखसाना खातून, हसीना खातून, हसीना बीबी, रकीब अंसारी, हैदर अली, अब्दुर रकीब, असमा खातून समेत करीब 50 वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र-7 भरा गया था. जिस पर बीएलओ ने बिना जांच पड़ताल के हस्ताक्षर भी कर दिया.
दूसरी तरफ ग्रामीणों के पकड़ में आए दोनों युवकों ने खुद को निर्दोष बताया है. उनका कहना है कि उन्हें बीजेपी के एक नेता द्वारा प्रपत्र 7 दिया गया था. उनके द्वारा फॉर्म जमा किया गया बाकी जांच बीएलओ को करना है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
गांडेय बीडीओ निसात अंजुम एवं सीओ ओम प्रकाश बड़ाईक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. यदि बिना विधिवत जांच-पड़ताल के प्रपत्र-7 भरा गया है या हस्ताक्षर किया गया है, तो संबंधित बीएलओ और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- सरिया बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, SIR शिविर कैंप में हुआ था विवाद
देवघर में बिहार के BDO की संदिग्ध मौत, पत्नी ने महिला शिक्षक पर लगाए आरोप
पलामू में कंबल को लेकर बवाल, बीडीओ और कर्मचारी पर चोरी का आरोप