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MLA कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में SIR के दौरान बवाल, बीजेपी के दो लोगों पर लगा फॉर्म 7 में फर्जीवाड़े का आरोप

गांडेय में फॉर्म 7 भरने को लेकर बवाल ( Etv Bharat )

गिरिडीह: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में SIR के दौरान बवाल हो गया. क्षेत्र के गांडेय प्रखंड के बुधुडीह पंचायत अंतर्गत सुजना (बूथ नंबर. 303) के मतदाता सूची से नाम विलोपित करने वाले प्रपत्र-7 (फॉर्म-7) में पात्र मतदाताओं का नाम भरकर, मतदाता सूची से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगा है. ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर दो लोगों को काफी देर तक बंधक बनाकर रखा. जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, वे लोग बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं.

BLO की कार्यशैली पर उठाए सवाल

साथ ही ग्रामीणों ने बीएलओ की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं. मामले की सूचना पर बीडीओ निसात अंजुम, सीओ ओमप्रकाश बड़ाइक एवं अहिल्यापुर थाना प्रभारी ऐनुल हक खान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराकर जांच एवं सत्यापन का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है.

ग्रामीणों को लगा मामला संदिग्ध

जानकारी के अनुसार, बुधुडीह पंचायत के सूजना निवासी दिलचंद पंडित एवं मधु दत्ता करीब 50 महिला पुरुषों का भरा हुआ प्रपत्र-7 लेकर बीएलओ दिनिता हांसदा के पास गए और हस्ताक्षर करवा कर वापस जा रहे थे. इस बीच ग्रामीणों को मामला कुछ संदिग्ध लगा. ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और बंधक बना लिया.

बीएलओ पर बिना जांच पड़ताल के हस्ताक्षर करने का आरोप

झामुमो पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद आफताब एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मोहम्मद रकीब, मोहम्मद नसीरुद्दीन, जुबेदा बीबी, रुखसाना खातून, हसीना खातून, हसीना बीबी, रकीब अंसारी, हैदर अली, अब्दुर रकीब, असमा खातून समेत करीब 50 वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र-7 भरा गया था. जिस पर बीएलओ ने बिना जांच पड़ताल के हस्ताक्षर भी कर दिया.