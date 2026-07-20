कॉर्बेट की ढेला वन चौकी पर हंगामा, फॉरेस्ट गार्ड पर पिटाई का आरोप, पेट्रोल लेकर छत पर चढ़ा पीड़ित का भतीजा
रामनगर में कॉर्बेट ढेला फॉरेस्ट चौकी पर ग्रामीणों ने हंगामा किया. आरोप है कि फॉरेस्ट गार्ड ने ग्रामीण की पिटाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 20, 2026 at 5:33 PM IST
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में दो ग्रामीणों के साथ कथित मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है. सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने ढेला वन चौकी का घेराव किया. इस दौरान पीड़ित शिव गिरी का भतीजा चंदन गिरी हाथ में पेट्रोल लेकर वन चौकी की छत पर चढ़ गया और आरोपित फॉरेस्ट गार्ड और दो वाचर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की धमकी दी. सूचना पर पुलिस, पार्क वार्डन बिंदर पाल, रेंज अधिकारी नवीन पांडे मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने काफी देर तक समझा बुझाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा.
ग्रामीणों का आरोप है कि रविवार को शिव गिरी और उनके साथ एक अन्य ग्रामीण जलाऊ लकड़ी लेने जंगल गए थे. इसी दौरान फॉरेस्ट गार्ड अवनीश कुमार और दो वाचर्स अशोक रावत और पूरन सिंह बिष्ट ने उन्हें पकड़ लिया. आरोप है कि जुर्माना वसूलने के बाद भी शिव गिरी की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनकी पीठ पर गंभीर चोटों के निशान आए हैं. पीड़ित का अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया है.
विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी फॉरेस्ट गार्ड और दोनों वाचर्स को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. साथ ही एक महिला फॉरेस्ट गार्ड पर भी मौके पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया.
पीड़ित के भतीजे चंदन गिरी ने कहा कि, यदि उनके चाचा पर वन अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई बनती थी तो उन्हें नियमानुसार पकड़कर विभागीय प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी. लेकिन उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद वन विभाग का कोई अधिकारी पीड़ित का हालचाल जानने तक नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक फॉरेस्ट गार्ड ने जंगल से यूकेलिप्टस के पेड़ काटने के आरोप में ग्रामीण को पकड़ा था. मारपीट के आरोप सामने आने के बाद मामले की विभागीय जांच बैठा दी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-बिंदर पाल सिंह, पार्क वार्डन, सीटीआर-
उधर, ग्रामीणों ने मामले की तहरीर पुलिस को भी सौंप दी है. पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. अब सभी की नजर विभागीय जांच और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है.
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