जालौन में मौरंग खनन को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, कहा- पहले सड़क बनेगी, फिर खनन होगा
ग्रामीणों ने खनन कार्य पर जताई आपत्ति, पुलिस से भी नोकझोंक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:40 PM IST
जालौन: जनपद में हीरापुर मौरंग खंड पर खदान के संचालन को लेकर ग्रामीणों और मौरंग संचालक के बीच शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ, ग्रामीणों ने खनन कार्य शुरू करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी नोकझोंक हुई.
तहसील कालपी क्षेत्र के गांव देवकली के ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली बार मौरंग के ओवरलोड वाहनों की वजह से गांव की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस बार भी खदान चालू होने वाली है, जिससे सड़के खराब होंगी, ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि पहले सड़क बनवाई जाए, फिर मौरंग खनन और परिवहन को अनुमति दी जाए.
विरोध के दौरान ग्रामीणों ने खदान संचालक रवि पंजवानी का भी घेराव कर अपनी मांगें रखीं. बताया जा रहा है कि हीरापुर मौरंग खंड पिछले वर्ष ही स्वीकृत हुआ था. खदान के संचालन को लेकर ग्रामीणों और संचालक के बीच बढ़ते विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस से भी ग्रामीणों की नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.
फिलहाल, ग्रामीणों की प्रमुख मांग गांव की सड़कों की मरम्मत और ओवरलोड परिवहन पर रोक लगाने की है. अब मामले में प्रशासन और खनन विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. कालपी सीओ राजेश कमल ने बताया कि किसानों और संचालक के बीच एग्रीमेंट को लेकर हंगामा हुआ था, किसानों की जमीन से डंफर गुजरते हैं. दोनों के बीच समझौता हो गया है. अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है.
ये भी पढ़ें: मिर्जापुर क्रशर प्लांट हादसा; खदान मालिक समेत पांच नामजद, पीड़ित परिवारों को मिली 15-15 लाख की सहायता राशि