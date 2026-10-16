ETV Bharat / state

जालौन में मौरंग खनन को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, कहा- पहले सड़क बनेगी, फिर खनन होगा

मौरंग खनन को लेकर ग्रामीणों का हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन: जनपद में हीरापुर मौरंग खंड पर खदान के संचालन को लेकर ग्रामीणों और मौरंग संचालक के बीच शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ, ग्रामीणों ने खनन कार्य शुरू करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी नोकझोंक हुई.



तहसील कालपी क्षेत्र के गांव देवकली के ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली बार मौरंग के ओवरलोड वाहनों की वजह से गांव की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस बार भी खदान चालू होने वाली है, जिससे सड़के खराब होंगी, ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि पहले सड़क बनवाई जाए, फिर मौरंग खनन और परिवहन को अनुमति दी जाए.