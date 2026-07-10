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अमरोहा के सीपिया घाट पर जल कटाव से ग्रामीणों में चिंता, डीएम-एसपी ने ट्रेक्टर से प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण

सीपिया घाट पहुंचकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रभावित इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया तथा सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों से वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली. अधिकारियों ने कटाव की गंभीरता का आकलन करने के साथ-साथ संभावित खतरे वाले क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया.

अमरोहा: जनपद के थाना धनौरा क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर स्थित सीपिया घाट पर लगातार हो रहे जल कटाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. शुक्रवार को हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव स्वयं मौके पर पहुंचे. मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त और दुर्गम होने के कारण दोनों अधिकारियों को ट्रैक्टर के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचना पड़ा.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे सिंचाई विभाग के साथ लगातार समन्वय बना कर रखें, तथा मौके पर हो रहे कटाव की नियमित मॉनिटरिंग करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा की जाएगी.



ग्रामीणों से संवाद करते हुए जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना और लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जल कटाव की समस्या का शीघ्र और स्थायी समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर संयुक्त स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके.

जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र की समय-समय पर फोटो और वीडियो प्रशासन को उपलब्ध कराते रहें, जिससे स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल निर्णय लिए जा सकें. साथ ही संबंधित अधिकारियों को कंट्रोल रूम से निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए.

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