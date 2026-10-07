कहीं मनरेगा मजदूरी में देरी, कहीं स्कूल से शिक्षक नदारद, सुकमा कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत
सुकमा में ग्रामीणों ने मनरेगा मजदूरी में देरी और स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिकायत कलेक्टर से की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2026 at 6:14 PM IST
सुकमा : सुकमा जिले में ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर कलेक्टर के सामने ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है. ग्राम पंचायत बोड़को में मनरेगा कार्यों की मजदूरी वर्षों से लंबित होने का दावा किया गया है, जबकि ग्राम रामाराम के प्राथमिक शाला में शिक्षकों की कमी और नियमित शिक्षण व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है. ग्रामीणों ने दोनों मामलों में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है.
7 साल से मजदूरी का इंतजार
ग्राम पंचायत बोड़को के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तालाब, डबरी निर्माण और समतलीकरण सहित मनरेगा कार्यों में उन्होंने मजदूरी की थी.ग्रामीणों के अनुसार इन कार्यों से जुड़ी करीब 8 लाख रुपए की मजदूरी राशि लंबित है. ग्रामीणों का कहना है कि मामले को लेकर वर्ष 2022 में जिला पंचायत सुकमा में शिकायत भी की गई थी. शिकायत के बाद संबंधित कार्यों की राशि निकाले जाने की जानकारी सामने आने और मजदूरों को भुगतान कराने का आश्वासन दिए जाने की बात ग्रामीणों ने कही है. हालांकि, उनका दावा है कि कई साल बीतने के बाद भी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है.ग्रामीणों ने मामले की जांच कर मजदूरी भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने तथा अभिलेखों और राशि निकासी की जांच कराने की मांग की है.
तालाब, डबरी और समतलीकरण के काम किए करीब 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पूरी मजदूरी नहीं मिली है.दो ग्रामीणों को करीब 30 हजार रुपये मिलना था, लेकिन रास्ते में रोककर कथित तौर पर 13 हजार रुपये ही दिए गए. बाकी राशि की मांग करने पर धमकी दी गई. इसी मामले को लेकर ग्रामीण कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे - रवा देवा,बोड़को निवासी
स्कूल में शिक्षकों की अनुपस्थिति का मामला
वहीं रामाराम के प्राथमिक शाला में शिक्षकों की उपलब्धता और नियमित शिक्षण व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी. ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.प्राथमिक शाला रामाराम में हितेन्द्र सोरी प्रधान पाठक और शुभद्रा कश्यप सहायक शिक्षिका हैं. ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सवाल उठाते हुए स्कूल में नियमित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.
प्राथमिक शाला में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.स्कूल में जल्द पर्याप्त और नियमित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके- गंगा , ग्रामीण
ग्रामीणों ने कलेक्टर से दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायतों की वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है. साथ ही बोड़को में लंबित मजदूरी भुगतान और रामाराम स्कूल की शिक्षण व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है.
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