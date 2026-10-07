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कहीं मनरेगा मजदूरी में देरी, कहीं स्कूल से शिक्षक नदारद, सुकमा कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत

सुकमा कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा : सुकमा जिले में ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर कलेक्टर के सामने ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है. ग्राम पंचायत बोड़को में मनरेगा कार्यों की मजदूरी वर्षों से लंबित होने का दावा किया गया है, जबकि ग्राम रामाराम के प्राथमिक शाला में शिक्षकों की कमी और नियमित शिक्षण व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है. ग्रामीणों ने दोनों मामलों में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है.



