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धनबाद में पानी लेने पर रोक, 15 सालों से चल रहा है विवाद, शिकायत लेकर थाना पहुंचे ग्रामीण

धनबाद के लाहबेड़ा गांव में एक गुट ने दूसरे गुट को पानी लेने पर रोक लगा दिया है. पीड़ित लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है.

WATER CRISIS IN DHANBAD
पानी रोकने की शिकायत लेकर लोग पहुंचे थाना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 17, 2026 at 11:37 AM IST

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धनबादः पूर्वी टुंडी प्रखंड के रूपन पंचायत स्थित लाहबेड़ा गांव में वर्षों पुराना विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है. हालात ऐसे हो गए हैं कि एक गुट द्वारा दूसरे गुट को पानी लेने से रोक दिया गया है, जिससे गर्मी के बीच नीचे टोला के लोगों के सामने जल संकट खड़ा हो गया है.

15 सालों से चला आ रहा है विवाद

लाहबेड़ा गांव में पिछले करीब 15 सालों से दो गुटों के बीच विवाद चला आ रहा है. दोनों पक्ष अक्सर आमने-सामने होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बुनियादी जरूरत पानी तक पहुंच गया है. गांव के नीचे टोला के लोगों का आरोप है कि ऊपर टोला के लोगों ने उन्हें तालाब, चापाकल और कुंआ से पानी लेने से रोक दिया है. भीषण गर्मी में पानी पर इस तरह की रोक ने उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है. जिसके बाद नीचे टोला के लोग पूर्वी टुंडी थाना पहुंचे और लिखित शिकायत देकर पानी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है.

नीचे टोला के ग्रामीणों का बयान (Etv Bharat)

कार्यक्रम में नीचे टोला के लोग शामिल नहीं हुए थे

ग्रामीणों के मुताबिक, यह झगड़ा आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर 15 साल पुराने झगड़े से शुरू हुआ है. हाल ही में गांव में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नीचे टोला के लोग शामिल नहीं हुए. आरोप है कि इसी वजह से उन्हें पानी लेने से वंचित कर दिया गया.

WATER CRISIS IN DHANBAD
पूर्वी टुंडी थाना में पहुंचे लोग (Etv Bharat)

पानी से वंचित करना गंभीर विषय

लोगों ने यह भी बताया कि जिन जलस्रोतों से पानी लेने पर रोक लगाई गई है, वे मनरेगा योजना के तहत बनाए गए हैं और गांव के लिए सरकारी चापाकल भी मौजूद हैं. इसके बावजूद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पानी से वंचित करना गंभीर चिंता का विषय है.

वहीं, पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि नीचे टोला के लोगों की शिकायत प्राप्त हुई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में गांव में बैठक कर विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी.

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झगड़े के कारण पानी का संकट बढ़ा
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