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बिहार के इन गांवों में अब नहीं होगा मृत्यु भोज, भगवान को साक्षी मानकर लिया संकल्प

गया में मृत्यु भोज पर ग्रामीणों का निर्णय ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जिला के 5 गांवों ने एक अनूठा संकल्प लिया है. यहां के लोग अब अपने गांव में मृत्युभोज का आयोजन नहीं करेंगे. गांव के लोगों के इस निर्णय की अब प्रशंसा हो रही है. गांव के लोगों का भी मानना है कि मृत्यु भोज के आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लेना आसान नहीं था. सदियों पुरानी रीति रिवाज को कुछ लम्हे में खत्म करने के पीछे वर्षों का मंथन था, अब इस निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए गांव के हर वर्ग समाज की एक कमेटी भी बनाई है ताकि उसका पालन किया जा सके.

भोज नहीं शोकसभा का होगा आयोजन

दरअसल, गया जिला मुख्यालय से लगभग 70 किमी दूर बाराचट्टी के भलूआ, जयगीर, सोमिया, केवलिया और बरवाडीह समेत कई गांव हैं. यहां गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं लेकिन यह निर्णय अभी यादव समाज के लोगों ने लिया है. ये गांव बाराचट्टी मुख्यालय से भी काफी दूरी पर जंगली क्षेत्र में स्थित है. मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करने के निर्णय ने शहरों तक चर्चा का विषय बना दिया है.