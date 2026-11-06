बिहार के इन गांवों में अब नहीं होगा मृत्यु भोज, भगवान को साक्षी मानकर लिया संकल्प
No Funeral Feast: गया के पांच गांवों में ग्रामीणों ने मृत्यु भोज नहीं देने का सामूहिक निर्णय लिया है. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : November 6, 2026 at 8:24 PM IST
गया: बिहार के गया जिला के 5 गांवों ने एक अनूठा संकल्प लिया है. यहां के लोग अब अपने गांव में मृत्युभोज का आयोजन नहीं करेंगे. गांव के लोगों के इस निर्णय की अब प्रशंसा हो रही है. गांव के लोगों का भी मानना है कि मृत्यु भोज के आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लेना आसान नहीं था. सदियों पुरानी रीति रिवाज को कुछ लम्हे में खत्म करने के पीछे वर्षों का मंथन था, अब इस निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए गांव के हर वर्ग समाज की एक कमेटी भी बनाई है ताकि उसका पालन किया जा सके.
भोज नहीं शोकसभा का होगा आयोजन
दरअसल, गया जिला मुख्यालय से लगभग 70 किमी दूर बाराचट्टी के भलूआ, जयगीर, सोमिया, केवलिया और बरवाडीह समेत कई गांव हैं. यहां गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं लेकिन यह निर्णय अभी यादव समाज के लोगों ने लिया है. ये गांव बाराचट्टी मुख्यालय से भी काफी दूरी पर जंगली क्षेत्र में स्थित है. मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करने के निर्णय ने शहरों तक चर्चा का विषय बना दिया है.
ग्रामीणों का कहना है कि मृत्यु भोज नहीं बल्कि अब सिर्फ शोक सभा का आयोजन होगा. अब किसी की मृत्यु होने पर भोज के बजाय शोक सभा आयोजित की जाएगी. हालांकि धार्मिक कर्मकांड परंपराओं के अनुसार ही होंगे लेकिन अनावश्यक खर्च नहीं होंगे.
सदमे में परिवार और हम खाएं भोज?
ग्रामीण कहते हैं, 'किसी के घर में जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उस में सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं होते हैं बल्कि जवान व्यक्ति भी होता है. घर परिवार के लोग सदमे में होते हैं लेकिन फिर भी समाज की बनाई गई परंपराओं का पालन करना होता है. भोज का आयोज करना पड़ता है. जिससे वो व्यक्ति खुल कर तो समाज के सामने अपनी पीड़ा नहीं बता सकता है मगर सोचिए उस परिवार अंदर ही अंदर कितनी पीड़ा होती होगी.'
मृत्यु भोज पर होता है लाखों खर्च
ब्रांडी गांव के इंद्रदेव यादव कहते हैं कि अब किसी की मृत्यु होने पर भोज के बजाय उन पैसों से बुजुर्गों की सेवा और गरीबों की मदद की जाएगी ग्रामीणों की यह पहल सामाजिक बदलाव की नई राह भी खोलेगी, समाज हर तरह का परिवर्तन हो रहा है तो फिर इस तरह की परंपराओं को भी खत्म करने पर विचार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत ने इस निर्णय को लेकर समाज में एक बड़ा मैसेज दिया है.
"वैसे तो मृत्यु भोज बंद करने की शुरुआत जयगीर पंचायत में 2026 के जून महीने से ही शुरू हो गई थी. इसको लेकर गांव में ग्रामीणों की कई बार बैठक भी हुई थी. जिसके बाद सर्वसम्मति से इस परंपरा को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि अब इस मृत्यु भोज वाली राशि से घर परिवार और समाज के बुजुर्गों की सेवा के साथ गरीबों की भी मदद की जाएगी."- इंद्रदेव यादव, ग्रामीण
बैठक में बनी कमेटी
जयगीर पंचायत के कई गांव को मिला कर एक कमेटी भी बनाई गई है. जिसके अध्यक्ष इंद्रदेव यादव बनाए गए हैं. समाज के द्वारा काफी चर्चा के बाद समाज के लोगों ने मृत्यु भोज नहीं करने का संकल्प लिया है. जगदीश यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भगवान को साक्षी मानकर शपथ ली हैं कि वह ना तो अपने परिवार में किसी की मृत्यु होने पर भोज करेंगे और ना ही दूसरे के यहां आयोजित मृत्यु भोज में शामिल होकर भोजन करेंगे.
"वैसे तो गांव में कई समाज के लोग रहते हैं लेकिन मुख्य रूप से यादव समाज के लोगों ने इसका निर्णय लिया है. फिलहाल समाज के लोगों ने इस पहल की शुरुआत की है. उम्मीद है कि धीरे-धीरे दूसरे समाज के लोग भी इस से जुड़ेंगे और पूरा इलाका इस परंपरा को रोकेगा."- जगदीश यादव, स्थानीय व्यक्ति
ये भी पढ़ें:
ऐतिहासिक पहल : बिहार के इस गांव में अब नहीं होगा मृत्यु भोज, ग्रामीणों ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध
पूर्णिया: मृत्यु भोज का बहिष्कार कर समाज की कर रहे हैं सेवा, जानिए क्या है मामला