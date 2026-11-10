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आस्था के घाट पर अनदेखी का पहरा! धनबाद के बारामुडी के आखिरी तालाब को बचाने की जद्दोजहद में जुटे ग्रामीण

छठ से पहले तालाब की सफाई कार्य में जुटे युवा ( Etv Bharat )

धनबाद: शहर के 8 लेन सड़क किनारे बारामुडी में कभी तालाबों की कमी नहीं थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पूरे इलाके में एकमात्र पुराना तालाब जीवित है. करीब 100 पुराने इस तालाब की हालत इतनी खराब है कि इसमें घरों और शौचालयों की टंकियों का गंदा पानी गिर रहा है. छठ महापर्व नजदीक है और इसी तालाब में अर्घ्य देने की उम्मीद लगाए ग्रामीण अब खुद इसकी साफ सफाई में जुट गए हैं. ग्रामीणों की कोशिश है कि इस तालाब को फिर से नया जीवन दिया जाए, ताकि इस बार मोहल्ला एक साथ छठ मना सके.

ग्रामीणों के मुताबिक, तालाब को साफ कर उसे दो भागों में बांट दिया जाएगा. इसके एक भाग में साफ पानी भरा जाएगा, जिसमें छठ व्रति अर्ध्य देंगे और दूसरे भाग में आसपास के पानी को इकट्ठा करने की जगह रखी जाएगी.