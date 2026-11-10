आस्था के घाट पर अनदेखी का पहरा! धनबाद के बारामुडी के आखिरी तालाब को बचाने की जद्दोजहद में जुटे ग्रामीण
धनबाद के बारामुडी में छठ महापर्व के लिए करीब 100 साल पुराने तालाब की ग्रामीण मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 6:57 PM IST
धनबाद: शहर के 8 लेन सड़क किनारे बारामुडी में कभी तालाबों की कमी नहीं थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पूरे इलाके में एकमात्र पुराना तालाब जीवित है. करीब 100 पुराने इस तालाब की हालत इतनी खराब है कि इसमें घरों और शौचालयों की टंकियों का गंदा पानी गिर रहा है. छठ महापर्व नजदीक है और इसी तालाब में अर्घ्य देने की उम्मीद लगाए ग्रामीण अब खुद इसकी साफ सफाई में जुट गए हैं. ग्रामीणों की कोशिश है कि इस तालाब को फिर से नया जीवन दिया जाए, ताकि इस बार मोहल्ला एक साथ छठ मना सके.
ग्रामीणों के मुताबिक, तालाब को साफ कर उसे दो भागों में बांट दिया जाएगा. इसके एक भाग में साफ पानी भरा जाएगा, जिसमें छठ व्रति अर्ध्य देंगे और दूसरे भाग में आसपास के पानी को इकट्ठा करने की जगह रखी जाएगी.
तालाब में पहुंच रहा गंदा पानी
यह तस्वीर धनबाद के बारामुडी की है, सामने दिख रहा यह तालाब कभी इलाके की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज इसकी स्थिति बदहाल है. आसपास के घरों से निकलने वाला नाले का गंदा पानी लगातार इसमें गिर रहा है. शौचालय की टंकियों का पानी भी तालाब तक पहुंच रहा है. नतीजा यह है कि जिस तालाब में कभी लोग धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ करते थे, आज वहां गंदगी का अंबार लगा है.
तालाब की साफ सफाई में जुटे ग्रामीण
बारामुडी में अब यह एकमात्र तालाब बचा है. करीब 100 पुराने इस तालाब को बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं ने पहल शुरू की है. पिछले दुर्गापूजा के बाद से ही ग्रामीण इसकी सफाई में जुटे हैं. मशीन लगाकर तालाब का पानी बाहर निकाला जा रहा है, ताकि इसकी गंदगी साफ की जा सके. छठ महापर्व तक इसे पूरी तरह दुरुस्त करने में ग्रामीण जुटे हुए हैं.
तालाब को स्वच्छ रखने की अपील
ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि तालाब में गंदा पानी आने का सिलसिला अब तक बंद नहीं हुआ है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ घरों का नाली और शौचालय का पानी सीधे तालाब में पहुंच रहा है. ग्रामीणों ने ऐसे घरों के लोगों से गंदा पानी तालाब में नहीं छोड़ने की अपील की है. वहीं, पानी निकालने के बाद तालाब की सफाई कर स्वच्छ पानी भरने की योजना बनाई जा रही है.
व्रतियों के लिए सुरक्षित घाट पर जोर
तालाब को बचाने की इस मुहिम में स्थानीय युवा समिति भी जुटी हुई है. युवाओं का कहना है कि फिलहाल पूरा खर्च आपसी सहयोग से उठाया जा रहा है. ग्रामीण चाहते हैं कि नगर निगम इस तालाब की सुध ले और इसके सौंदर्यीकरण के लिए ठोस पहल करें. तालाब में सीढ़ियों का निर्माण हो, साफ पानी की व्यवस्था हो और छठ व्रतियों के लिए सुरक्षित घाट तैयार किया जाए.
बुनियादी समस्याओं की सुध लेने वाला कोई नहीं
ग्रामीणों के मुताबिक, बारामुडी में करीब 1500 घर हैं और लगभग 300 घरों में छठ पूजा होती है. ऐसे में छठ के दौरान व्रतियों के सामने घाट की समस्या खड़ी हो जाती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान तो इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन आम दिनों में बुनियादी समस्याओं की सुध लेने वाला कोई नहीं आता. अब ग्रामीणों की मांग है कि नगर निगम और जिला प्रशासन इस तालाब का निरीक्षण कर इसके जीर्णोद्धार की पहल करें.
अर्ध्य देने के लिए बेहतर व्यवस्था पर फोकस
फिलहाल बारामुडी के ग्रामीण अपने स्तर से तालाब को साफ करने में जुटे हैं. उनकी कोशिश सिर्फ एक तालाब को बचाने की नहीं, बल्कि इस बार छठ व्रतियों के लिए अर्ध्य देने के लिए बेहतर व्यवस्था करना है. इसके साथ ही पीढ़ियों के लिए एक ऐसी जगह तैयार करने की है, जहां गांव के लोग एक साथ पूजा-पाठ और छठ महापर्व मना सकें.
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