वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस से भिड़े ग्रामीण, हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का वीडियो वायरल
कुछलोग पुलिस हिरासत में लिए गए युवक को छुड़ाने का प्रयास करते भी दिखाई दे रहे. विरोध के चलते आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:47 AM IST
एटा : जिले में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने का मामला सामने आया है. नयागांव थाना क्षेत्र के परसूपुर गांव में वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा.
आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस की हिरासत से युवक को छुड़ाने का प्रयास किया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनसे उलझते नजर आ रहे हैं. हालांकि वीडियो कब का है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.
मामला थाना नयागांव क्षेत्र के परसूपुर गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम एक वारंटी को पकड़ने के लिए गांव पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस ने एक युवक को अपने कब्जे में लिया.
सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मी युवक के वारंट होने की बात कहते सुनाई दे रहे है. साथ ही कुछ अन्य लोगों के भी वारंट होने का जिक्र किया जा रहा है.
इसी दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते दिखाई देते हैं. वीडियो में पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी होती नजर आ रही है. कुछ लोग हिरासत में लिए गए युवक को छुड़ाने का प्रयास करते भी दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि विरोध और हंगामे के चलते पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी और वापस लौटना पड़ा.
घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई और ग्रामीणों के विरोध को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस तारीख का है और इसमें दिखाई दे रहे सभी लोग कौन हैं.
थानाध्यक्ष नयागांव ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है. वीडियो कब का है और किस घटनाक्रम से संबंधित है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.