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वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस से भिड़े ग्रामीण, हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का वीडियो वायरल

वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस से भिड़े ग्रामीण. ( ईटीवी भारत )

एटा : जिले में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने का मामला सामने आया है. नयागांव थाना क्षेत्र के परसूपुर गांव में वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा.

आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस की हिरासत से युवक को छुड़ाने का प्रयास किया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनसे उलझते नजर आ रहे हैं. हालांकि वीडियो कब का है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

मामला थाना नयागांव क्षेत्र के परसूपुर गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम एक वारंटी को पकड़ने के लिए गांव पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस ने एक युवक को अपने कब्जे में लिया. सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मी युवक के वारंट होने की बात कहते सुनाई दे रहे है. साथ ही कुछ अन्य लोगों के भी वारंट होने का जिक्र किया जा रहा है.