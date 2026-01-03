लड़की भगाने से नाराज गांव वालों ने प्रेमी की नाक काटी, अस्पताल में भर्ती
जोधपुर में लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं.
Published : January 3, 2026 at 9:56 AM IST
जोधपुर : पुलिस कमिश्नरेट के लूनी थाना क्षेत्र की युवती को भगा कर ले जाने वाले युवक को वापस गांव आना भारी पड़ गया. ग्रामीणों को इसका पता चला तो उन्होंने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसकी जमकर धुनाई की. इतना ही नहीं उसकी नाक भी काट दी. उन्होंने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और लहूलुहान हालत में युवक को छोड़ कर भाग गए. घटनाक्रम शुक्रवार का बताया जा रहा है. घायल युवक के परिजनों को पता चला तो उसे देर शाम एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है.
एससीपी आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि काग नाहा नैणासर गांव निवासी दिनेश बिश्नोई आठ दिन पूर्व दूसरे गांव की एक युवती को भगा ले गया था. पुलिस व ग्रामीणों के दबाव डालने पर युवती को गुरुवार को ही छोड़ दिया, जो रात को थाने पहुंच गई. शुक्रवार दोपहर दिनेश गांव आया तो ग्रामीणों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसपर हमला कर दिया. गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और इसके बाद उसकी नाक काट दी. दिनेश के हाथ-पांच में भी फ्रैक्चर है. परिजनों ने उसे मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया है. हमलावरों की तलाश की जा रही है.
इसे भी पढ़ें. कैनुला हटाते समय मासूम की उंगली काटी, पीएमओ बोले-छोटे हिस्से पर कट लगा, परिजनों ने दर्ज करवाई रिपोर्ट
इन मामले में वांछित है दिनेश : लूणी थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि दिनेश के खिलाफ 26 दिसंबर को युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने परिजन पर दबाव डाला तो युवती को छोड़ दिया गया. दिनेश को पहले एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था. पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था. वह एक पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी है और जमानत पर छूटने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है.