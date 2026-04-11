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फिर से बच्चा चोर की अफवाहः ग्रामीणों ने महिला को घेरा, पुलिस ने किया रेस्क्यू

पलामूः जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के नेउरा में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने एक महिला को घेर लिया और उसे गांव में बिठाया. इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का रेस्क्यू किया.

पकड़ी गयी महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है इसमें ये पता चला कि महिला उत्तर प्रदेश के इलाके की रहने वाली है. चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और वह अपना पता यूपी के इलाके में बता रही है. पुलिस महिला का सत्यापन कर रही है और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. महिला की पूरी पहचान नहीं हो पाई है.

दरअसल, शनिवार दोपहर चैनपुर थाना को सूचना मिली नेउरा में एक अज्ञात महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ कर पकड़ा और उसे बिठाया है. इसकी जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और महिला को रेस्क्यू किया. ग्रामीणों ने महिला के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की है पूछताछ करने के बाद उसे बिठाया गया था.

पलामू के कई इलाकों में बच्चा चोरी का अफवाह को लेकर कई लोगों के साथ मारपीट की घटना भी हुई है. अफवाह को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया था, सभी थाना क्षेत्र ने ग्रामीणों के साथ अपने-अपने नंबर को साझा किया था ताकि इस तरह की स्थिति के दौरान ग्रामीण पुलिस को जानकारी दे सके.