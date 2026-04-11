ETV Bharat / state

फिर से बच्चा चोर की अफवाहः ग्रामीणों ने महिला को घेरा, पुलिस ने किया रेस्क्यू

पलामू में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने एक महिला को पकड़ लिया.

villagers caught woman mistaking her for child lifter In Palamu
चैनपुर थाना परिसर, पलामू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के नेउरा में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने एक महिला को घेर लिया और उसे गांव में बिठाया. इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का रेस्क्यू किया.

पकड़ी गयी महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है इसमें ये पता चला कि महिला उत्तर प्रदेश के इलाके की रहने वाली है. चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और वह अपना पता यूपी के इलाके में बता रही है. पुलिस महिला का सत्यापन कर रही है और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. महिला की पूरी पहचान नहीं हो पाई है.

दरअसल, शनिवार दोपहर चैनपुर थाना को सूचना मिली नेउरा में एक अज्ञात महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ कर पकड़ा और उसे बिठाया है. इसकी जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और महिला को रेस्क्यू किया. ग्रामीणों ने महिला के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की है पूछताछ करने के बाद उसे बिठाया गया था.

पलामू के कई इलाकों में बच्चा चोरी का अफवाह को लेकर कई लोगों के साथ मारपीट की घटना भी हुई है. अफवाह को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया था, सभी थाना क्षेत्र ने ग्रामीणों के साथ अपने-अपने नंबर को साझा किया था ताकि इस तरह की स्थिति के दौरान ग्रामीण पुलिस को जानकारी दे सके.

TAGGED:

SUSPICION OF CHILD LIFTER
PALAMU
VILLAGERS CAUGHT WOMAN
बच्चा चोर के शक में महिला को पकड़ा
CHILD LIFTER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.