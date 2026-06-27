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बीहड़ में चल रहा था 'गोयरा तस्करी' का खेल! मोहल्ले वालों ने दबोचे दो तस्कर

वन विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि इन गोयरों को तेल निकालने और ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था.

Monitor Lizard Smuggling in Churu
सरदारशहर के गिड़गिचिया रोड पर बीहड़ में गोयरे (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 1:55 PM IST

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चूरू: सरदारशहर के गिड़गिचिया रोड पर बीहड़ में वन्यजीव तस्करी का एक मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों की सतर्कता से दो संदिग्ध तस्करों को गोयरा (मॉनिटर लिजर्ड) पकड़कर ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया. दोनों को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि कट्टों में बंद गोयरों को सुरक्षित बाहर निकालकर वापस बीहड़ में छोड़ दिया गया.

वन विभाग के अधिकारी भैरू सिंह ने मोहल्ले के लोगों के हवाले से बताया कि पिछले करीब छह महीने से कुछ संदिग्ध लोग बीहड़ में घूमते दिखाई दे रहे थे. शक होने पर स्थानीय लोग लगातार उन पर नजर रखे हुए थे. शुक्रवार को जब दोनों संदिग्ध बीहड़ से कट्टे लेकर बाहर निकल रहे थे, तो लोगों ने उन्हें रोक लिया. पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि कट्टों में गोयरे हैं और उन्हें आगे ले जाया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने तुरंत कट्टों से गोयरों को बाहर निकलवाकर सुरक्षित बीहड़ में छोड़ा और वन विभाग को सूचना दी.

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आरोपियों को लिया हिरासत में : सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भैरू सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. वन अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बीहड़ से गोयरे पकड़कर आगे सप्लाई करते थे, जिसके बदले उन्हें अच्छी रकम मिलती थी. मामले की गहन जांच की जा रही है और पूछताछ के आधार पर इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े सप्लायरों और अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

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VILLAGERS CAUGHT TWO PERSONS
ILLEGALLY TRANSPORT MONITOR LIZARD
FOREST OFFICER DETAINED TWO ACCUSED
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