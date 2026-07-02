सिर मुंडवाया.. जूते-चप्पल की माला पहनायी.. प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट का वीडियो वायरल
पूर्वी चंपारण में कथित प्रेमी और महिला का सिर मुंडवाकर जूते-चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया. सरपंच पति ने पुलिस को सूचना दी.
Published : July 2, 2026 at 2:11 PM IST
पूर्वी चंपारण : बिहार के पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां ग्रामीणों ने कथित प्रेमी जोड़े को पकड़कर तालिबानी सजा दी. पहले दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई, फिर सिर मुंडवाकर गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घूमाया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है.
महिला से मिलने पहुंचा था प्रेमी: स्थानीय लोगों के अनुसार महिला अपने घर पर थी. तभी पड़ोसी पंचायत का रहने वाला उसका कथित प्रेमी उससे मिलने पहुंचा. परिजनों ने दोनों को घर में एक साथ देख लिया और पकड़ लिया.
सिर मुंडवाया.. जूते-चप्पल की माला पहनाया: आरोप है कि इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. भीड़ ने कानून हाथ में लेते हुए दोनों के साथ मारपीट की. अगले दिन नाई बुलाकर प्रेमी और प्रेमिका का सिर मुंडवा दिया गया. फिर दोनों के गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घूमाया गया.
पहले से थी जान-पहचान: इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे. कई लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ग्रामीणों का दावा है कि महिला और उसका कथित प्रेमी पहले से एक-दूसरे को जानते थे.
परिवार का एक-दूसरे के घर था आना-जाना: लोगों के अनुसार, दोनों परिवारों के पुरुष राजमिस्त्री का काम करते हैं. इसी वजह से एक-दूसरे के घर आना-जाना था. इसी दौरान दोनों के बीच कथित प्रेम संबंध बन गए. परिवार वालों को पहले से शक था और वे रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में थे
पुलिस ले गई थाने: जानकारी के मुताबिक बाद में ग्रामीण दोनों को सरपंच पति के दरवाजे पर ले गए. वहां माहौल बिगड़ता देख डायल-112 को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गई. हैरानी की बात है कि घंटों तक यह सार्वजनिक प्रताड़ना चलती रही, लेकिन स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी.
"सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. मामला बंजरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. पीड़ित पक्ष की ओर से अभी आवेदन नहीं मिला है. जांच के बाद जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है."- अमित कुमार सिंह, थाना प्रभारी
वायरल वीडियो की जांच जारी: फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अगर वीडियो और आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला सिर्फ कथित प्रेम संबंध का नहीं, बल्कि भीड़ द्वारा मारपीट, सार्वजनिक अपमान और मानवाधिकार उल्लंघन का भी बनता है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.
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