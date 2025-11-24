ETV Bharat / state

यूपी और बिहार का गैंग पलामू में कर रहा डकैती और चोरी, ग्रामीणों के चंगुल में आया डकैत

पलामू में एक डकैत को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की. पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

DACOIT ARRESTED IN PALAMU
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 24, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
पलामू: उत्तर प्रदेश और बिहार का गैंग पलामू के इलाके में चोरी एवं डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहा है. पुलिस को पूरे गिरोह के बारे में जानकारी मिल गई है. दरअसल रविवार की रात पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सखुई गांव में छड़ सीमेंट की दुकान में डकैतों की एक टीम घुसी थी. इसकी भनक दुकान के मालिक धीरेंद्र प्रसाद को मिल गई. धीरेंद्र प्रसाद एवं ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और मौके से एक डकैत को पकड़ लिया.

यूपी के वाराणसी का रहने वाला है डकैत

इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने डकैत की जमकर पिटाई भी की और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पाटन थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और सुनील यादव नामक डकैत को जख्मी हालत में हिरासत में लिया. डकैत को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है. गिरफ्तार डकैत उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है. वो अपने अन्य साथियों के साथ डकैती की घटना को अंजाम देने वाला था.

गिरफ्तार डकैत के पास से मिला हथियार

एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार डकैत के पास से हथियार भी बरामद हुआ है और उसने अपने साथियों के नाम भी बताए हैं. एसडीपीओ ने बताया कि डकैत के साथ गिरोह में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के गया के रहने वाले अपराधी शामिल हैं. एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि गिरोह के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और सभी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. आशंका है कि गिरोह ने पलामू के इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दिया है.

