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सड़क के इंतजार में पथरा गई आंखें, गर्भवती को डंडी-कंडी पर लादकर पहुंचाना पड़ा अस्पताल

महिला को डंडी कंडी में लादकर ले जाते ग्रामीण ( फोटो सोर्स- Villagers )