टनकपुर में पेड़ से गिरकर चोटिल हुई महिला, अस्पताल पहुंचाने के लिए चार किमी डोली पर लादकर चले ग्रामीण

घायल महिला को डोली पर लादकर ले जाते ग्रामीण ( फोटो सोर्स- Villagers )