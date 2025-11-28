ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में महिला को डोली पर लाद कई किमी पैदल चले ग्रामीण, खस्ताहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों में रोष

थाकुली गांव की महिला की बिगड़ी तबीयत: जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार यानी 28 नवंबर को उस वक्त सड़क की खराब स्थिति ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दीं. जब सुबह के समय थाकुली गांव की एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव तक सड़क टूटी होने के कारण कोई भी वाहन अंदर पहुंच पाया.

रामनगर: अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में लोगों को खराब सड़कों की वजह से फिर भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. विधायक निधि से निर्मित थाकुली–मैदारी मोटर मार्ग पिछले तीन साल से पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा है. जिसका खामियाजा आम लोगों को हर दिन भुगतना पड़ रहा है. ऐसी ही एक परेशानी ग्रामीणों को उस समय उठानी पड़ी, जब एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई.

महिला को डोली पर उठाकर कई किमी चले ग्रामीण: ऐसे में ग्रामीणों ने डोली का इंतजाम किया, फिर मजबूर होकर महिला को डोली पर बैठाकर कई किलोमीटर पैदल चले. जिसके बाद ही मुख्य सड़क आया. जहां से महिला को अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क तीन साल पहले विधायक निधि से बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद न तो कोई रखरखाव हुआ और न ही समय-समय पर सफाई.

खस्ताहाल है थाकुली–मैदारी मोटर मार्ग: बरसात के बाद से सड़क की हालत और बिगड़ चुकी है. कई जगह गहरी खाई बन गई है और वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है. मरम्मत और सफाई न होने से सड़कों पर गड्ढे बने हैं. कई जगहों पर मलबा और बोल्डर पड़े हैं. उनका कहना है कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क की मरम्मत जल्द नहीं हुई तो आपात स्थिति में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द से जल्द सड़क मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है. ताकि, इस तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

"यह सड़क विधायक निधि से बनाई गई थी. बरसात में काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है और पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति अलग है. इसका सर्वे लोक निर्माण विभाग की ओर से कर लिया गया है. जल्द ही इस सड़क को दुरुस्त कर लिया जाएगा."- महेश जीना, सल्ट विधायक

ये भी पढ़ें-