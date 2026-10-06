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सड़क बंद तो अंतिम सफर भी हुआ मुश्किल, महिला के शव को 6 KM कंधे पर उठाकर गांव पहुंचे ग्रामीण

महिला के शव को 6 KM कंधे पर उठाकर गांव पहुंचे ग्रामीण ( ETV BHARAT )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सड़क सुविधा की बदहाली की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. नाहन विधानसभा क्षेत्र के धारटीधार इलाके में सड़क बंद होने के कारण एक बुजुर्ग महिला के शव को ग्रामीणों को करीब छह किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा. चंडीगढ़ से वाहन में शव तो गांव के मुख्य मार्ग तक पहुंच गया, लेकिन आगे सड़क बंद होने के कारण अंतिम सफर पैदल ही तय करना पड़ा.