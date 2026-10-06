सड़क बंद तो अंतिम सफर भी हुआ मुश्किल, महिला के शव को 6 KM कंधे पर उठाकर गांव पहुंचे ग्रामीण
ग्रामीणों ने बताया कि मानसून के दौरान भारी बारिश के चलते सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी. जिसके बाद से सड़क बंद पड़ी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 9:51 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सड़क सुविधा की बदहाली की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. नाहन विधानसभा क्षेत्र के धारटीधार इलाके में सड़क बंद होने के कारण एक बुजुर्ग महिला के शव को ग्रामीणों को करीब छह किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा. चंडीगढ़ से वाहन में शव तो गांव के मुख्य मार्ग तक पहुंच गया, लेकिन आगे सड़क बंद होने के कारण अंतिम सफर पैदल ही तय करना पड़ा.
धगेड़ा पंचायत के टीना गुलरवाला गांव की परमा देवी की पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद परिजन शव को वाहन से रामा-धगेड़ा मुख्य सड़क तक लेकर पहुंचे. यहां से आगे गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद होने के कारण वाहन नहीं जा सका. इसके बाद ग्रामीणों ने शव को डंडे से बांधा और उबड़-खाबड़ रास्ते से करीब छह किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर गांव पहुंचाया. बाद में शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशानघाट ले जाया गया.
बरसात के बाद से बंद है सड़क
ग्रामीणों के अनुसार टीना गुलरवाला की करीब आठ किलोमीटर लंबी सड़क वर्ष 2014 में बनी थी. इसका उद्घाटन तत्कालीन नाहन विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने किया था. सड़क बनने के बाद टीना गुलरवाला के साथ बेंदली, रोज काटली और आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव रामा-धगेड़ा मुख्य मार्ग से जुड़े. आगे यह मार्ग जलमूसा नदी से होकर कटासन मंदिर के पास कोलर क्षेत्र में पांवटा साहिब-कालाअंब राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि मानसून के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद से यह बंद पड़ी है.
सिर्फ अंतिम सफर नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किल
क्षेत्र के बीडीसी सदस्य वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सड़क बंद होने का असर केवल किसी की मौत के बाद शव ले जाने तक सीमित नहीं है. बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया है. किसानों की फसलें समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जबकि विद्यार्थियों और अन्य ग्रामीणों को भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सड़क वर्तमान में पंचायत के अधीन है. ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क को बहाल किया जाता था, लेकिन इस बार सड़क लंबे समय से बंद है.
आजादी के बाद पहली बार मिली थी सड़क की सुविधा
ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2014 में सड़क बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आजादी के बाद पहली बार सड़क और परिवहन सुविधा मिली थी. सड़क बंद होने से अब बाजार, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, तहसील और जिला मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने सड़क को जल्द बहाल करने की मांग की है. पंचायत प्रधान नरेंद्र ने कहा कि सड़क बंद है. बरसात से हुए नुकसान के संबंध में लोक निर्माण विभाग को पहले ही अवगत करवाया जा चुका है और सड़क को जल्द बहाल किए जाने की उम्मीद है.
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