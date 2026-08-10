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चंपावत के रज्यूड़ा क्षेत्र में घायल को डोली में लादकर कई किमी चले ग्रामीण, तब जाकर नसीब हुई सड़क

घायल को डोली में लादकर अस्पताल पहुंचाते ग्रामीण ( फोटो सोर्स- Villagers )

बैल के हमले में घायल हुए थे कैलाश भट्ट: ग्रामीाणों के मुताबिक, साला रज्यूड़ा निवासी कैलाश भट्ट पुत्र पूर्णानंद भट्ट अपने बैलों को पास के खेतों में चारा चुगाने ले जा रहे थे. इसी दौरान एक बैल ने उन पर सींग से हमला कर दिया. हादसे में कैलाश भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर से तेजी से रक्तस्राव होने लगा.

चंपावत के रज्यूड़ा क्षेत्र में घायल को डोली में लादकर कई किमी चले ग्रामीण (वीडियो सोर्स- Villagers)

बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन को भले ही 26 साल का लंबा वक्त बीत गया हो, लेकिन पहाड़ के कई गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं. चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के ग्राम पंचायत गागर के तोक साला रज्यूड़ा की तस्वीर शासन-प्रशासन के विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है. यहां सड़क नहीं होने के कारण एक घायल ग्रामीण को करीब चार घंटे तक डोली में बैठाकर दुर्गम पहाड़ी रास्ते से सड़क तक पहुंचाना पड़ा.

चंपावत: पहाड़ों में विकास के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई. जहां पाटी विकासखंड के रज्यूड़ा गांव में सड़क सुविधा न होने की वजह से घायल को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ा. बैल के हमले में गंभीर रूप से घायल ग्रामीण कैलाश भट्ट को उपचार के लिए सड़क तक पहुंचाने में ग्रामीणों को करीब चार घंटे लग गए. इस दौरान खड़ी चढ़ाई और दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ा. जिससे ग्रामीणों की पसीने छूट गए.

सड़क तक पहुंचाने के लिए डोली का लिया सहारा: हालत गंभीर होता देख ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाने की तैयारी शुरू की, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती घायल को सड़क तक पहुंचाने की थी. ऐसे में ग्रामीणों ने कुर्सी की डोली तैयार कर कैलाश भट्ट को उसमें बैठाया, फिर कंधों पर उठाकर सड़क की ओर चल पड़े.

सड़क सुविधा न होने से डंडी कंड़ी का सहारा (फोटो सोर्स- Villagers)

सड़क तर पहुंचने में लगे 4 घंटे: खड़ी चढ़ाई, दुर्गम रास्ते और उमस के बीच ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद घायल को ग्रामीण सड़क गागर तक पहुंचाया जा सका. इस दौरान रास्ते में ग्रामीणों को कई बार रुककर विश्राम करना पड़ा. सड़क तक पहुंचने के बाद घायल कैलाश भट्ट को निजी वाहन से उपचार के लिए हल्द्वानी रवाना किया गया.

चंपावत के रज्यूड़ा क्षेत्र के लोगों की समस्या (फोटो सोर्स- Villagers)

'चुनाव के समय आते हैं नेता, जीतने के बाद रास्ता भूल जाते हैं': घायल को डोली में लेकर सड़क तक पहुंचाने के दौरान ग्रामीणों में शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खासा आक्रोश देखने को मिला. स्थानीय ग्रामीण शंकर भट्ट, मोहन जोशी, नवीन जोशी, पीतांबर भट्ट, ललित, जीवन भट्ट, पुष्कर जोशी, लक्ष्मण दत्त उपाध्याय, टीकाराम उपाध्याय, खष्टी दत्त, भवानी दत्त ने कहा कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर वे कई बार शासन-प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ.

पहाड़ों में एंबुलेंस का काम करती है डोली (फोटो सोर्स- Villagers)

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर चुनाव में नेता सड़क निर्माण का आश्वासन देकर वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध लेने कोई नहीं पहुंचता. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण बीमारी, दुर्घटना या आपातकाल की स्थिति में मरीजों को इसी तरह डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. वहीं, ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से रज्यूड़ा तक जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है.

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