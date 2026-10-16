धमतरी में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को ग्रामीणों ने ही पकड़ा, वन विभाग के हवाले किया
धमतरी और कोंडागांव जिले के सीमावर्ती इलाकों में तेंदुए के हमले में कई लोग हुए थे घायल, आमानारा गांव के लोगों ने पकड़ा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 1:53 PM IST
धमतरी: लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से परेशान ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए अब तेंदुए को पकड़ को लिया है. धमतरी और कोंडागांव जिले के सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों के बीच तेंदुए की दहशत बनी हुई थी. इसके बाद आमानारा गांव में लोगों ने तेंदुए को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया. तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
कई लोगों के घायल होने की खबर
पिछले दो दिनों के भीतर तेंदुए के हमलों में करीब 15 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक महिला सहित दो लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है. हालांकि, हमलों में घायलों और मृतकों की अंतिम संख्या की आधिकारिक पुष्टि किया जाना बाकी है. तेंदुए की लगातार मौजूदगी और अचानक लोगों पर हमले की घटनाओं ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी थी.
ग्रामीणों में था डर का माहौल
बताया जा रहा है कि आमानारा गांव में भी तेंदुए ने चार ग्रामीणों पर हमला किया था. वहीं, सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कारीपानी और बस्तर बुडरा गांव में भी कई ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं सामने आई थीं. इन अलग-अलग घटनाओं के पीछे इसी तेंदुए के होने की आशंका जताई जा रही है. तेंदुए के आतंक के चलते ग्रामीणों में डर का माहौल था और लोग घरों से निकलने में भी सतर्कता बरत रहे थे.
लोगों ने खुद संभाला मोर्चा
हालात को देखते हुए आमानारा के ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए तेंदुए को पकड़ लिया. ग्रामीणों की इस पहल के बाद क्षेत्र में राहत की उम्मीद जगी है. हालांकि, जंगली जानवर को पकड़ने के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे हालात में जान का खतरा बना रहता है. उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने तेंदुए के पकड़े जाने की पुष्टि की है.
रेबीज संक्रमण की आशंका
जानकारी के अनुसार, तेंदुए में रेबीज संक्रमण की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल उसके प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया के बाद उसे जंगल सफारी भेजने की तैयारी की जा रही है. संक्रमण की आशंका को देखते हुए तेंदुए की स्थिति और उसके व्यवहार की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है.