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धमतरी में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को ग्रामीणों ने ही पकड़ा, वन विभाग के हवाले किया

धमतरी में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को ग्रामीणों ने ही पकड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से परेशान ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए अब तेंदुए को पकड़ को लिया है. धमतरी और कोंडागांव जिले के सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों के बीच तेंदुए की दहशत बनी हुई थी. इसके बाद आमानारा गांव में लोगों ने तेंदुए को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया. तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

कई लोगों के घायल होने की खबर पिछले दो दिनों के भीतर तेंदुए के हमलों में करीब 15 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक महिला सहित दो लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है. हालांकि, हमलों में घायलों और मृतकों की अंतिम संख्या की आधिकारिक पुष्टि किया जाना बाकी है. तेंदुए की लगातार मौजूदगी और अचानक लोगों पर हमले की घटनाओं ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी थी.