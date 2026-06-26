ETV Bharat / state

रामगढ़ सड़क हादसा: मुआवजा और अन्य मांगों पर बनी सहमति, ग्रामीणों ने हटाया सड़क जाम

रामगढ़ में सड़क जाम करते ग्रामीण. ( फोटो-ईटीवी भारत )