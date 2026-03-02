ETV Bharat / state

होलिका दहन के पहले ग्रामीणों ने फूंका विधायक का पुतला! जानें, क्या है मामला

बगोदर/गिरिडीहः बगोदर विधायक नागेंद्र महतो द्वारा सोना पहाड़ी मंदिर का संचालन सरकारी स्तर पर किए जाने की मांग सदन से किए जाने के विरोध ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है. सोमवार को शव यात्रा निकाल कर उनका पुतला दहन किया गया.

मंदिर कमेटी के नेतृत्व में निकाली गई शव यात्रा और पुतला दहन में पारंपरिक हथियारों से लैस सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुष शामिल हुए. ढोल-बाजे के साथ मंदिर परिसर से निकाली शव यात्रा गोपालडीह स्थित बाजार टांड़ पहुंचा और फिर वहां विधायक का पुतला दहन किया गया. इस बीच उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई. धर्म विरोधी, शिक्षा विरोधी एवं सोना पहाड़ी मंदिर विरोधी उन्हें करार दिया गया.

बगोदर में लोगों ने फूंका विधायक का पुतला (ETV Bharat)

मंदिर कमेटी के संरक्षक पूरन महतो ने बताया कि मंदिर कमेटी से हजारों परिवारों का भरण-पोषण होता है. विवाह सह सामुदायिक भवन में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करने में लोगों को कम खर्च आता है. विधायक के द्वारा मंदिर का संचालन सरकारी स्तर पर करने की मांग सदन से की गई है इससे इलाके के लोगों में आक्रोश है. यही कारण रहा कि मंदिर कमेटी के द्वारा निकाली गई शव यात्रा और पुतला दहन कार्यक्रम में न सिर्फ सोना पहाड़ी मंदिर से जुड़े लोग बल्कि बेको पूर्वी और पश्चिमी दोनों पंचायत के गांवों के ग्रामीण शामिल हुए. मंदिर कमेटी के अध्यक्ष खेमलाल महतो ने कहा कि विधायक के द्वारा सदन में उठाए गए सवाल से हजारों परिवारों का रोजी-रोटी छीन जाने की संभावना है.