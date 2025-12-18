ETV Bharat / state

श्रमदान और चंदा इकट्ठा करके ग्रामीणों ने बनाई सड़क, टाइगर रिजर्व एरिया में सड़क नहीं होने से थे परेशान

धमतरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुद पैसा जमा करके श्रमदान की मदद से सड़क की मरम्मत की है.

श्रमदान और चंदा इकट्ठा करके ग्रामीणों ने बनाई सड़क
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 2:45 PM IST

5 Min Read
धमतरी : धमतरी जिले के अंतिम छोर पर बसे चमेंदा गांव के ग्रामीणों ने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अफसरों से सड़क की मांग की.लेकिन सड़क की मांग जब पूरी नहीं हुई तो सभी ने सड़क बनाने के लिए खुद बीड़ा उठाया. ग्रामीणों ने आपस में मिलकर करीब चालीस हजार रुपये इकट्ठा किए और सड़क बनाने का संकल्प लिया. इसके लिए एक जेसीबी और पांच ट्रैक्टर लगाकर करीब 90 ग्रामीणों ने श्रम दान कर 10 किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत की.ग्रामीणों की मेहनत से कई साल से बदहाल सड़क की सूरत बदल गई.

टाइगर रिजर्व एरिया में सड़क नहीं होने से थे परेशान

40 हजार खर्च करके ग्रामीणों ने बनाई सड़क

सिहावा-नगरी वनांचल क्षेत्र के अंतिम छोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चमेंदा गांव है जो कि ग्राम पंचायत खल्लारी का आश्रित गांव है. गांव की खल्लारी से दूरी करीब 6 किलोमीटर है. वहीं चमेंदा से गौरगांव की दूरी 4 किलोमीटर है. ग्रामीणों ने बताया कि रोड मरम्मत कार्य के लिए उन्होंने पांच ट्रैक्टर और एक जेसीबी लगाई और खुद ही आपस में मिलकर 10 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क की मरम्मत की. इसके लिए समिति और ग्रामीणों को 35 से 40 हजार की लागत लगी.

श्रमदान और चंदा इकट्ठा करके ग्रामीणों ने बनाई सड़क

सड़क मरम्मत के लिए हमने सरपंच से कई बार मांग की . ग्राम सभा प्रस्ताव बनाकर सरपंच से आग्रह भी किया कि चमेंदा से खल्लारी पहुंच मार्ग बेहद ही जर्जर और खराब है. जगह-जगह गड्ढे और नदी, नाले में पुल नहीं होने के कारण चमेंदा, बुडरापारा के ग्रामीणों को परेशानी होती है. लेकिन सरपंच ने सड़क निर्माण के लिए बजट नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया- भोजलाल नेताम, ग्रामीण

सड़क नहीं होने से कई तरह की आ रही थी परेशानी

सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी.लिहाजा उन्होंने खुद ही सड़क की मरम्मत करने का फैसला किया और वन विभाग से इसके लिए अनुमति मांगी. वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही पैसा इकट्ठा किया और सड़क की मरम्मत करनी शुरु की. खुद की जरुरत को पूरा करने के लिए करीब 90 ग्रामीणों ने श्रमदान किया और गांव तक सड़क बना दी.

श्रमदान और चंदा इकट्ठा करके ग्रामीणों ने बनाई सड़क

ग्रामीणों ने मेहनत से बनाया पुल


ग्रामीण कैलाश नेताम ने बताया कि जिस पुल निर्माण के लिए सरपंच मोतीन बाई नेताम ने 10 से 12 लाख की लागत बताई थी,उसे तीन बड़े पाइप के सहारे सीमेंट डालकर मरम्मत कर दिया गया. श्रमदान में करीब 90 से 95 ग्रामीण शामिल हुए. जहां उन्हें वार्ड पंच लीलाबाई नेताम और प्रेम बाई मरकाम और चरण सिंह नेताम का भी सहयोग मिला.

इसी रास्ते से होकर राशन के लिए खल्लारी या अन्य जरुरी काम से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक जाना होता है. वहीं मंडी के लिए भी रिसगांव जाना होता है लेकिन रोड खराब, गड्ढे और नाला होने से आवाजाही के लिए बेहद परेशानी होती है. गर्मी और ठंड के दिनों में इस रास्ते से होकर जैसे-तैसे इनका आना जाना होता है- सोनऊ राम, ग्रामीण

कलेक्टर ने बताया क्यों नहीं बनी सड़क


लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रत्याशी चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट मांगने पहुंचते हैं. इस दौरान क्षेत्र के विकास को लेकर खूब वादे और दावे किए जाते हैं. लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को पूछने नहीं आता. वहीं कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने चमेंदा गांव में जल्द ही मुरुम सड़क बनवाने का आश्वासन दिया है.

खल्लारी का आश्रित ग्राम चमेंदा सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है. जहां पर बीटी रोड का परमिशन नही है.राज्य शासन को इसके लिए पत्र भी भेजा गया था लेकिन वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नही मिल पाने की वजह से पक्की सड़क नहीं बनाई जा सकती - अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि टाइगर रिजर्व होने के कारण उक्त जगह पर बीटी रोड नहीं बन सकता.इसलिए ग्रामीणों को परेशानी हो रही है.लेकिन आने वाले दिनों में उस जगह पर मुरुम रोड बनवाने के लिए प्रपोजल भेजा जाएगा. आपको बता दें कि बारिश के दिनों में चारों तरफ नदी, नाले में पुल नहीं होने से इनका गांव मानो टापू में तब्दील हो जाता है. लिहाजा बारिश के बाद ग्रामीणों ने खुद के आने-जाने के लिए गड्ढों से सराबोर बदहाल सड़क की मरम्मत करवा दी.जिसकी कलेक्टर ने सराहना की है.साथ ही ये भी बताया कि वहां सड़क क्यों नहीं बनाई जा सकती.

