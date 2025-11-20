ETV Bharat / state

'तारीख पर तारीख' से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम, कहा-स्टेट हाईवे का काम शुरू होने पर ही बनेगी बात

रास्ता जाम कर बैठे ग्रामीण ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: स्टेट हाईवे 29-बी के निर्माण में लगातार हो रही देरी ने नमाना क्षेत्र के ग्रामीणों का सब्र गुरुवार को जवाब दे गया. करीब एक दर्जन गांवों के लोग सिलोर गांव के पास नमाना–बूंदी मार्ग पर जमा हो गए और सड़क के दोनों ओर जाम लगा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार बार-बार झूठे आश्वासन दे रहे हैं, जबकि सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं. मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी-पीपीपी के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर डटे रहे. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक जाम नहीं हटेगा. पहले भी दिया था आश्वासन: ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने पहले भी 25 सितंबर को सड़क निर्माण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था. तब सार्वजनिक निर्माण विभाग पीपीपी मोड कोटा के अधिकारी मुकेश गोचर ने 15 नवंबर से काम शुरू करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया था. ग्रामीणों ने उस समय ही स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि अगर 15 नवंबर तक काम शुरू नहीं हुआ, तो 20 नवंबर को फिर से चक्का जाम किया जाएगा. आज उसी चेतावनी के तहत जाम लगाया गया. सुरेश मीणा ने कहा अब हम लोग किसी आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे. आज शिलान्यास होगा, आज ही काम शुरू होगा तभी जाम हटेगा. पढ़ें: बदहाल सड़कों से उभरा आक्रोश, 12 गांवों के ग्रामीणों ने तालेड़ा में लगाया जाम