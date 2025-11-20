'तारीख पर तारीख' से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम, कहा-स्टेट हाईवे का काम शुरू होने पर ही बनेगी बात
बूंदी स्टेट हाईवे 29-बी की घोषणा 2018 में तत्कालीन सरकार ने की थी. लेकिन इतने साल से हाईवे का निर्माण अटका पड़ा है.
Published : November 20, 2025 at 1:48 PM IST
बूंदी: स्टेट हाईवे 29-बी के निर्माण में लगातार हो रही देरी ने नमाना क्षेत्र के ग्रामीणों का सब्र गुरुवार को जवाब दे गया. करीब एक दर्जन गांवों के लोग सिलोर गांव के पास नमाना–बूंदी मार्ग पर जमा हो गए और सड़क के दोनों ओर जाम लगा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार बार-बार झूठे आश्वासन दे रहे हैं, जबकि सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं. मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी-पीपीपी के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर डटे रहे. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक जाम नहीं हटेगा.
पहले भी दिया था आश्वासन: ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने पहले भी 25 सितंबर को सड़क निर्माण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था. तब सार्वजनिक निर्माण विभाग पीपीपी मोड कोटा के अधिकारी मुकेश गोचर ने 15 नवंबर से काम शुरू करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया था. ग्रामीणों ने उस समय ही स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि अगर 15 नवंबर तक काम शुरू नहीं हुआ, तो 20 नवंबर को फिर से चक्का जाम किया जाएगा. आज उसी चेतावनी के तहत जाम लगाया गया. सुरेश मीणा ने कहा अब हम लोग किसी आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे. आज शिलान्यास होगा, आज ही काम शुरू होगा तभी जाम हटेगा.
शिलान्यास अटका, इसलिए अटका निर्माण: जब ग्रामीणों ने अधिकारी मुकेश गोचर से निर्माण शुरू करने की मांग की, तो उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक सभी एनओसी मिल चुकी हैं, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम तय नहीं हुआ, जिसकी वजह से निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है. ग्रामीणों का कहना था कि यह वजहें केवल बहाने हैं. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं. इसी नाराजगी को लेकर सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर जाम लगा नारेबाजी करती रहीं.
तत्कालीन सरकार ने घोषित किया था हाईवे: सुरेश मीणा ने बताया कि 2018 में तत्कालीन सरकार ने नमाना–बूंदी मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित किया था, लेकिन छह साल बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हो पाया. ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग क्षेत्र की मुख्य जीवनरेखा है, लेकिन अत्यधिक खराब हालत के कारण यातायात बाधित रहता है और दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं. इन सब समस्याओं से परेशान होकर आसपास के लगभग एक दर्जन गांवों-सिलोर, नमाना सहित अन्य गांवों के लोगों ने एकजुट होकर आज जाम लगाने का निर्णय लिया. ग्रामीणों ने साफ कहा कि अब वे किसी भी नए आश्वासन को स्वीकार नहीं करेंगे. उनकी साफ मांग है कि आज ही शिलान्यास कार्यक्रम घोषित किया जाए और निर्माण कार्य शुरू किया जाए.