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गढ़वा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने किया बल प्रयोग

गढ़वा: जिले में पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई. पुलिस के भीड़ पर बल प्रयोग करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ की. यह हंगामा एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत के बाद हुआ. लाठी-डंडों से लैस गांववालों ने करीब पांच घंटे तक NH 39 को जाम कर दिया. यह घटना रमना थाना इलाके के रामगढ़ मोड़ के पास हुई.

बुधवार को रामगढ़ मोड़ के पास हुए एक भयानक सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दुख और आक्रोश का माहौल है. मरने वाले की पहचान झुरहा निवासी राजा बियार के 20 साल के बेटे पंकज कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद गांववालों की भीड़ जमा हो गई और मुआवजे की मांग को लेकर NH 39 को जाम कर दिया.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

जब पुलिस जाम खुलवाने के लिए आगे बढ़ी, तो गांववाले भड़क गए और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. इसके बाद जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो गांववालों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां से चली गई.

इसके बाद जब थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने थाना प्रभारी के साथ खींचतान शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. ग्रामीणों ने कहा कि जब जाम लगा तो किसी को वहां आना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने आकर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बंदूकें तान दीं. इस बीच रमना बीडीओ ने स्थिति को शांत किया और मुआवजे का आश्वासन दिया.