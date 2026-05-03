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शिकारीपाड़ा के बंद खदान में डूबे बालक को नहीं तलाश सकी गोताखोरों की टीम, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया एनएच 114 A जाम

दुमका में बंद खदान में डूबे बालक का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया.

Boy Drowned in Shikaripara Mine
बंद खदान के पानी में डूबे बालक को तलाशती गोताखोरों की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 5:40 PM IST

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दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागड़िया गांव में बीते शनिवार की शाम को 05 वर्षीय बालक अयान अंसारी बंद पड़े पत्थर खदान के पानी में डूब गया था. रविवार को गोताखोरों की टीम बालक को खोजने के लिए पत्थर खदान पहुंची, लेकिन जलस्तर अधिक होने की वजह से टीम को सफलता नहीं मिली. इससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग एनएच 114 A को जाम कर दिया है. इस कारण 05 किलोमीटर तक सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

पत्थर खदान के जमा पानी में समाया बालक

दरअसल, बीते शनिवार की शाम दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागड़िया गांव स्थित 15 वर्षों से बंद पत्थर खदान के जमा पानी में बालक अपनी मां के साथ स्नान करने गया था. इसी क्रम में बालक आयन अंसारी डूब गया था. इसकी सूचना जब बालक के पिता नकबर अंसारी उर्फ भूता को हुई तो वे फौरन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे. साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया. ग्रामीण और पुलिस दोनों के द्वारा कल शाम पानी में डूबे बालक को निकालने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन रात हो जाने की वजह से सफलता नहीं मिली.

परिजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गोताखोरों की टीम को नहीं मिली सफलता

पुलिस प्रशासन की ओर से डूबे बालक को निकालने के लिए रविवार को मसानजोर से गोताखोरों की टीम बुलाई गई है. गोताखोरों की टीम बालक को ढूंढ रही है, लेकिन अत्यधिक पानी होने की वजह से डूबे बालक का कुछ पता नहीं चल पा रहा है. थक-हार कर गोताखोरों की टीम खदान से बाहर निकल गई. इसे देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने हरिपुर गांव के समीप दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग एनएच 114 A को जाम कर दिया. परिजन और ग्रामीण प्रशासन से बालक के शव की बरामदगी की मांग पर अड़े हैं. इस दौरान उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाया.

Boy Drowned in Shikaripara Mine
सड़क जाम कर विरोध जताते परिजन और ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंचे बीडीओ और थाना प्रभारी

मौके पर शिकारीपाड़ा बीडीओ एजाज आलम और थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा पहुंचे और परिजनों और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हैं.

Boy Drowned in Shikaripara Mine
परिजनों और ग्रामीणों को समझाते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस पूरे मामले पर शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने ईटीवी भारत से मोबाइल पर बातचीत के दौरान बताया कि ग्रामीण बच्चे के डेडबॉडी को निकालने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और सड़क जाम कर दिया है. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ टीम को बुलाने के लिए उन्होंने वरीय अधिकारी को लिखित आवेदन दिया है. एनडीआरएफ टीम के आने के बाद ही कुछ संभव हो पाएगा.

Boy Drowned in Shikaripara Mine
सड़क पर लगी वाहनों की कतार. (फोटो-ईटीवी भारत)

चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत

इधर, दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुरुवा गांव के समीप शनिवार को चलती ट्रेन से गिर जाने के कारण 34 साल के मुकेश कुमार महतो की मौत हो गई. युवक ट्रेन से दुमका जा रहा था और ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था. अचानक ओवरब्रिज पार होते ही झटका लगने से वह गिर गया और उसकी मौत हो गई. लोगों की सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने के बाद मुफस्सिल थाना को सूचना दी. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

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