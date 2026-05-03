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शिकारीपाड़ा के बंद खदान में डूबे बालक को नहीं तलाश सकी गोताखोरों की टीम, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया एनएच 114 A जाम

बंद खदान के पानी में डूबे बालक को तलाशती गोताखोरों की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागड़िया गांव में बीते शनिवार की शाम को 05 वर्षीय बालक अयान अंसारी बंद पड़े पत्थर खदान के पानी में डूब गया था. रविवार को गोताखोरों की टीम बालक को खोजने के लिए पत्थर खदान पहुंची, लेकिन जलस्तर अधिक होने की वजह से टीम को सफलता नहीं मिली. इससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग एनएच 114 A को जाम कर दिया है. इस कारण 05 किलोमीटर तक सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

पत्थर खदान के जमा पानी में समाया बालक

दरअसल, बीते शनिवार की शाम दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागड़िया गांव स्थित 15 वर्षों से बंद पत्थर खदान के जमा पानी में बालक अपनी मां के साथ स्नान करने गया था. इसी क्रम में बालक आयन अंसारी डूब गया था. इसकी सूचना जब बालक के पिता नकबर अंसारी उर्फ भूता को हुई तो वे फौरन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे. साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया. ग्रामीण और पुलिस दोनों के द्वारा कल शाम पानी में डूबे बालक को निकालने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन रात हो जाने की वजह से सफलता नहीं मिली.

परिजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गोताखोरों की टीम को नहीं मिली सफलता

पुलिस प्रशासन की ओर से डूबे बालक को निकालने के लिए रविवार को मसानजोर से गोताखोरों की टीम बुलाई गई है. गोताखोरों की टीम बालक को ढूंढ रही है, लेकिन अत्यधिक पानी होने की वजह से डूबे बालक का कुछ पता नहीं चल पा रहा है. थक-हार कर गोताखोरों की टीम खदान से बाहर निकल गई. इसे देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने हरिपुर गांव के समीप दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग एनएच 114 A को जाम कर दिया. परिजन और ग्रामीण प्रशासन से बालक के शव की बरामदगी की मांग पर अड़े हैं. इस दौरान उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाया.

सड़क जाम कर विरोध जताते परिजन और ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंचे बीडीओ और थाना प्रभारी