गढ़वा में पेयजल की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण, एनएच 343 को किया जाम
गढ़वा में जल संकट की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया. पुलिस के समझाने पर ग्रामीण माने.
Published : May 5, 2026 at 8:49 PM IST
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय महिलाओं ने एनएच-343 झारखंड-छत्तीसगढ़ मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया. पुलिस की हस्तक्षेप के बाद किसी तरह लोगों को मनाकर मार्ग को खाली करवाया गया. भीषण गर्मी के बीच जिले के कई इलाकों में जल संकट उत्पन्न हो गया है.
बढ़ते तापमान में पेयजल की हो रही है समस्या
गढ़वा में इन दिनों तापमान 41 से लेकर 43 डिग्री के बीच रह रहा है. ऐसे में पानी पाताल लोक पर चला गया है. इस भीषण गर्मी के बीच अब लोगों के समक्ष पानी की समस्या बढ़ती जा रही है. रंका थाना मोड़ पर पेयजल संकट से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है. भारी बारिश के बावजूद महिलाएं सड़क पर डटी रही और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती रही. पिछले एक साल से खराब पड़े जलापूर्ति मोटर के कारण इलाके में पानी की किल्लत बनी हुई है. जिससे लोगों को आधा से एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है.
दफ्तर का चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं: ग्रामीण
स्थानीय महिलाओं का कहना है रंका कला पंचायत के मुखिया से लेकर प्रखंड कार्यालय तक का चक्कर काटते-काटते थक चुके हैं. उसके बावजूद हमलोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है. हमलोग थक हार कर अंत में सड़क पर बैठे हैं. अब देखना होगा कि इस सड़क जाम के बाद भी स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाता है या नहीं.
इधर विभाग की माने तो सिर्फ एक माह में पेयजल से जुड़े 642 मामले सामने आए, जिसपर तत्काल विभाग की टीम पहुंच कर समस्याओं का निदान कर रही है. वहीं सरकार की ओर से एक झारजल नाम से पोर्टल बनाया गया है. जिसमें लोग शिकायत करते हैं. विभाग की ओर से पूरे जिले में कुल 18 हजार चापाकल लगाए गए हैं. जिसमे 2 हजार चापाकल बंद हैं, जबकि जनवरी से लेकर अब तक 3 हजार से ऊपर शिकायत आ चुकी है. जिले में पेयजल से जुड़ी ऐसी कई बड़ी योजनाएं हैं जो पैसे के अभाव से बंद पड़ी हुई है.
मामले को लेकर डीसी हैं गंभीर
डीसी झारजल के माध्यम से प्रतिदिन पेयजल की समस्या को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि गढ़वा में भीषण गर्मी पड़ रही है. ऐसे में पेयजल की समस्या जो लेकर प्रतिदिन शिकायतें आ रही हैं. उन्होंने 18 टीम तैयार की है जो अलग-अलग जगहों पर जाकर चापाकल की मरम्मती कर रही है. वहीं डीसी भी इस मामले को लेकर गंभीर है. कार्यपालक अभियंता ने कहा कि जिले के कुछ एरिया में पानी का लेयर नीचे जा रहा है, लेकिन विभाग समस्याओं को लेकर गंभीर हैं.
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