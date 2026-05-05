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गढ़वा में पेयजल की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण, एनएच 343 को किया जाम

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय महिलाओं ने एनएच-343 झारखंड-छत्तीसगढ़ मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया. पुलिस की हस्तक्षेप के बाद किसी तरह लोगों को मनाकर मार्ग को खाली करवाया गया. भीषण गर्मी के बीच जिले के कई इलाकों में जल संकट उत्पन्न हो गया है.

बढ़ते तापमान में पेयजल की हो रही है समस्या

गढ़वा में इन दिनों तापमान 41 से लेकर 43 डिग्री के बीच रह रहा है. ऐसे में पानी पाताल लोक पर चला गया है. इस भीषण गर्मी के बीच अब लोगों के समक्ष पानी की समस्या बढ़ती जा रही है. रंका थाना मोड़ पर पेयजल संकट से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है. भारी बारिश के बावजूद महिलाएं सड़क पर डटी रही और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती रही. पिछले एक साल से खराब पड़े जलापूर्ति मोटर के कारण इलाके में पानी की किल्लत बनी हुई है. जिससे लोगों को आधा से एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है.

जानकारी देते ग्रामीण और विभागीय पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

दफ्तर का चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं: ग्रामीण

स्थानीय महिलाओं का कहना है रंका कला पंचायत के मुखिया से लेकर प्रखंड कार्यालय तक का चक्कर काटते-काटते थक चुके हैं. उसके बावजूद हमलोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है. हमलोग थक हार कर अंत में सड़क पर बैठे हैं. अब देखना होगा कि इस सड़क जाम के बाद भी स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाता है या नहीं.