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नाराज ग्रामीणों को तहसीलदार ने ऐसे मनाया, 3 घंटे चला चक्काजाम, फिर बनी बात

पूर्व में भी हमने अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराया था लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद आज हम लोगों ने यहां चक्काजाम किया है. हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगों पर शासन विचार करेगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी: अरविंद भगत, स्थानीय निवासी

ग्रामीणों का आंदोलन लगभग 3 घंटे चला, इतनी देर तक रिंग रोड पर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई थी. तहसीलदार कोरबा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को लिखित में आश्वास दिया कि उनकी मांगों पर काम किया जाएगा. लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना चक्काजाम खत्म किया.

कोरबा: जनपद पंचायत कोरबा के नकटीखार के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. बुधवार को ग्रामीणों ने रिस्दी से उरगा तक जाने वाले रिंग रोड पर धरना दे दिया और चक्काजाम कर दिया. ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े थे, उनका कहना था कि बार-बार आवेदन देने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, इसलिए वह सड़क जाम करने पर विवश हैं.

​​मार्ग और पुल निर्माण वषों से अटका-ग्रामीण

ग्रामीणों की मांग है कि नकटीखार के शासकीय प्राथमिक शाला से तालाब पार जाने वाले मार्ग में पुल और आवागमन की व्यवस्था की जाए. जिससे स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को आने-जाने में हो रही कठिनाई दूर हो सके. इसके साथ ही अधूरे पड़े प्राथमिक शाला नकटीखार के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए, ताकि बच्चों को वर्तमान में जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई न करनी पड़े.

तीन घंटे तक ग्रामीणों ने किया चक्काजाम (ETV Bharat)

​राजस्व संबंधी दिक्कतों को दूर करने की मांग

ग्राम नकटीखार के मसाहती(अनसर्वेयड) गांव होने के कारण का राजस्व बंदोबस्त किया गया था. जिसमें कई स्थानों पर गलत नक्शा त्रुटिवश दर्ज हो जाने के कारण, किसानों को इसके सुधार के लिए तहसील के साथ ही न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. ग्रामीणों की ओर से मांग की गई है कि राजस्व विभाग द्वारा त्रुटि सुधार के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाए. साथ ही तहसील न्यायालय में लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि कई किसानों की पुरानी जमीन बंदोबस्त के बाद वर्तमान रिकार्ड, रद्द नक्शा में शासकीय भूमि दर्ज हो गई है, जिसका प्रकरण सालों से लंबित है, जिसे सुधारा जाए.

तीन घंटे तक ग्रामीणों ने किया चक्काजाम (ETV Bharat)



​सड़क निर्माण कराने की मांग

​ग्राम पंचायत नकटीखार के भालूसटका से दादर मोहल्ला की ओर जाने वाले मार्ग में कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाए, ये ग्रामीणों ने मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अटल चौक से दूसरी ओर कंक्रीट सड़क का निर्माण होना चाहिए जिससे उनको आने जाने में सुविधा मिलेगी. ​नकटीखार के ऊपर मोहल्ला होते हुए भुलसीडीह जाने वाले मार्ग को डामरीकृत सड़क में बदलने की भी मांग लोगों ने उठाई. सामुदायिक वन अधिकार पट्टा दिए जाने की बात भी कही गई.





मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी

​ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी 10 दिनों के भीतर इन मांगों पर किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्राम नकटीखार के समस्त ग्रामीण उग्र आंदोलन करते हुए पुनः चक्काजाम करने के लिए बाध्य होंगे.



तहसीलदार ने दिया भरोसा

मौके पर पहुंचे तहसीलदार बजरंग साहू ने कहा, ''ग्रामीणों ने अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर चक्काजाम किया था. स्कूल के भवन से लेकर कई तरह की मांगों को पूर्ण करने के लिए आंदोलन था. हमने लिखित में भरोसा दिया है कि उनकी मांगों पर हम इमानदारी पूर्वक विचार कर काम करेंगे. हम गांव में एक शिविर भी लगाएं इन समस्याओं के समाधान के लिए.''

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